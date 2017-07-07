Трамп не купиться на казочки Путіна про «нас немає на Донбасі» – Тарасюк

Гості передачі «Ваша Свобода»: Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України у 1998–2000, 2005–2007 роках; Роман Цимбалюк, кореспондент інформагенції УНІАН у Москві («Скайпом»).

Трамп не купиться на «казочки» Путіна про «нас немає на Донбасі», бо їх нейтралізував раніше під час зустрічі президент Порошенко, наголосив в ефірі Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. За його словами, від нинішньої зустрічі залежать не лише майбутнє російсько-американських відносин, а й вирішення глобальних проблем. У свою чергу кореспондент інформагенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк додав, що в Росії цю зустріч сприймають радше як можливість налагодження контактів, однак з Донбасу Кремль йти не збирається.

Віталій Портников: Пане Тарасюк, чи можна вважати, що будуть якісь сюрпризи? Чи після варшавської промови сюрпризів очікувати не варто?

Трамп не менш зацікавлений у зустрічі, ніж Путін

​Борис Тарасюк: Сама зустріч – це сюрприз. Сам факт зустрічі двох президентів, які є антиподами, з точки зору зовнішньої політики і геополітики, є знаковим. Від цієї зустрічі залежатиме майбутнє російсько-американських взаємин і вирішення глобальних проблем. На мою думку, Трамп не менш зацікавлений у цій зустрічі, ніж Путін.

Це оглядини і пошук можливих сфер співробітництва

Спільних точок дотику декілька. Це Сирія, ІДІЛ, боротьба з ісламським тероризмом і, звичайно, Україна. Дуже важливо – досягнення домовленостей про формулу поведінки у Сирії, а особливо у повітряному просторі, щоб не допустити конфронтації між російськими і американськими літаками. Це, з одного боку, оглядини, а з іншого боку, закладення і пошук можливих сфер співробітництва.

– Те, що сказав президент США у Варшаві – це зміна риторики американського глави держави у порівнянні з тим, що він говорив останні місяці, якщо не роки з приводу українського конфлікту і з приводу Росії?

Виступ Трампа у Варшаві є заявкою на глобальне лідерство

​Борис Тарасюк: Це дуже важлива заява. Виступ Трампа у Варшаві, я вважаю, є заявкою на глобальне лідерство, що і обіцяв Трамп. Він вживав такі терміни, які не залишають сумніву в лідерській позиції, яку він хоче забезпечити для США. Це такі поняття, як «цивілізація», «захист цінностей», «захист цивілізації», «спільнота націй».

США не залишаться в стороні в разі нападу на одного із союзників в НАТО

Він сказав про дуже важливі речі, яких від нього чекали в НАТО – США залишаються відданими ст. 5 Вашингтонського договору. А це означає, що США не залишаться в стороні в разі нападу на одного із союзників США в НАТО. Звичайно, це було пов’язано з поступками з боку країн-членів НАТО відносно збільшення свого внеску у фінансування оборони в країнах-членах НАТО.

– Романе, російські очікування взагалі є від зустрічі Путін-Трамп?

Роман Цимбалюк: Тут (у Москві – ред.) дуже цікаво подають цю зустріч. Головний акцент робиться не на суті, а на формі. Найголовніше, що зустріч матиме місце. Тобто цілий (!) Трамп, новий президент, визнав, що Росія є лідером таким самим, як і США.

Трамп вже дуже багато говорив з приводу України, згадував російську агресію на Донбасі, його прес-секретар після переговорів Порошенка з Трампом прямо заявив про російське вторгнення на Донбас

Трамп вже дуже багато говорив з приводу України, учора згадував російську агресію на Донбасі, його прес-секретар після переговорів Порошенка з Трампом прямо заявив про російське вторгнення на Донбас – у Росії ж роблять вигляд, що цього не помічають. Роблять все можливе, щоб ніяк не коментувати.

– Мені здається, що у Путіна очікування, що головне – особистий контакт, а там він вже зможе розвернути всі свої відомі таланти.

Борис Тарасюк: Путін намагається використати свої прийоми, які набув у КДБ і (багато до яких лідерів йому це вдавалося) нав’язати свою точку зору. Але тут дві протилежності, які прагнуть знайти точки дотику, де можна співпрацювати.

Не думаю, що Путіну вдасться обвести навколо пальця Трампа. Всі його штампи, щоб довести непричетність Росії на Донбасі, нейтралізовані зустріччю з Порошенком

Не думаю, що Путіну вдасться обвести навколо пальця Трампа. Всі його штампи, щоб довести непричетність Росії на Донбасі, нейтралізовані зустріччю з президентом Порошенком. Навряд чи він буде куплятися на ці казочки Путіна. Путін повинен відчути особисто в особистому контакті, що за людина Трамп, які питання можуть бути спільним знаменником для двох країн.

– Романе, під час Ваших якихось контактів із російськими політиками Ви відчули, що вони взагалі готові хоча би до якихось компромісів зі США, чи той пропагандистський світ, в який вони помістили своїх співгромадян, став для них реальністю також?

Російська політика спрямована на те, що з Донбасу йти не збираються, з Криму так само

​Роман Цимбалюк: Всі, хто більш-менш з холодним серцем до цього ставиться, говорять, що максимальний результат – якщо домовляться про подальші контакти. Не більше. Наразі російська політика спрямована на те, що, щоб там не відбувалося, з Донбасу вони йти не збираються, відповідно з Криму так само. І по Сирії все дуже і дуже неоднозначно.

На мою думку, ніяких точок зіткнення реальних немає на сьогодні. Якщо Трампа і не називаються такими словами, якими називали Обаму, то його адміністрацію називають. Такі слова, як «русофобія», починають чим далі, тим частіше використовуватися. За великим рахунком на Трампа чекає те ж саме, що і Обаму.

Щодо накладення санкцій на путінську Росію за її агресію проти України можемо сміливо говорити про наявність антипутінської коаліції

​– А чи є взагалі антипутінська коаліція? І чому стільки симпатиків західних у Росії?

​Борис Тарасюк: З точки зору солідарності ЄС і США щодо накладення санкцій на путінську Росію за її агресію проти України, то ми можемо сміливо говорити про наявність антипутінської коаліції. Коаліції не в тому сенсі, яка здатна і готова до війни, а коаліції, яка проводить солідарну політику щодо агресора – Росії