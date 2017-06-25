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25 Червень 2017, Київ 22:06
Новини | Події

Порошенко про візит в США: ми надали аргументи щодо Донбасу напередодні саміту «Групи двадцяти»

Президент України Петро Порошенко і президент США Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні 20 червня 2017 року

Президент України Петро Порошенко заявляє, що одним з основних завдань його візиту до Вашингтона було поінформувати нового президента США Дональда Трампа і його адміністрацію про ситуацію в Україні, зокрема на Донбасі.

«Це не просто перша зустріч… ми мали дуже важливе завдання, щоб обмінятися думками і озброїти аргументами напередодні тих багатосторонніх і двосторонніх зустрічей, які відбудуться у Гамбурзі у форматі Великої двадцятки», – сказав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Він зазначив,що українська делегація надала не просто «аргументи, а матеріали, докази, які чітко доводять російську присутність на Донбасі».

«Моєю метою, метою спільної світової коаліції є принести мир на українську землю. І чіткість пріоритетів, плани – що і коли будемо робити, координація зусиль, починаючи з Організації Об’єднаних Націй і закінчуючи НАТО і трансатлантичним співробітництвом – це все вдалося реально обговорити», – наголосив він.

7-8 липня у Німеччині відбудеться саміт країн «Групи двадцяти». Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» щодо конфлікту в Україні до саміту.

26 червня Петро Порошенко, який цього тижня відвідав США з офіційним візитом, зустрінеться з Макроном, який як президент Франції має взяти участь у зустрічі в «нормандському форматі».

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС. Востаннє зустріч «нормандської четвірки» відбулася восени минулого року.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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