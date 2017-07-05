Президент США вирушив із візитом до Польщі і на саміт «Групи двадцяти»

Президент США Дональд Трамп вирушив зі Сполучених Штатів у візит до Європи, у програмі якого – візит до Польщі і участь у саміті «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, на полях якого він має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, в четвер, 6 липня, Трамп відвідає Варшаву, де виступить із великою політичною промовою і зустрінеться з лідерами десятка країн Середньої і Східної Європи, що зберуться у столиці Польщі на саміт «Ініціативи трьох морів». Це проект, який започаткували 2016 року Польща й Хорватія, має на меті зміцнювати торгівлю, інфраструктурні зв’язки й іншу співпрацю між країнами регіону, що межує з Адріатичним, Балтійським і Чорним морями. У проекті також беруть участь Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Словенія й Австрія.

Як заявили напередодні цього візиту в Білому домі, Трамп заохотить присутніх на саміті лідерів, які непокояться через залежність своїх країн від енергоносіїв із Росії, скористатися постачанням природного газу зі США.

У п’ятницю, 7 липня, Трамп у Німеччині, в Гамбурзі, має на полях саміту «Групи двадцяти» вперше після свого обрання особисто зустрітися з Путіним у час особливо напружених відносин між США й Росією через низку питань, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).

У перебігу передвиборчої кампанії Трамп багато разів вихваляв Путіна і обіцяв поліпшити відносини з Росією. Але після його обрання цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на нові заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.

Саміт «Групи двадцяти» збере у п’ятницю й суботу, 7 і 8 липня, голів держав і урядів провідних країн світу, які мають обговорити боротьбу з тероризмом, кліматичні зміни, вільну торгівлю й інші питання. Серед учасників неформального об’єднання – Європейський союз як єдине ціле і ще кілька країн-членів ЄС, – які теж мають із нинішньою адміністрацією США розбіжності з низки питань.