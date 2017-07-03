Екстрадиція Погодіна: суд, який налякав російських бойовиків

Безпрецедентний випадок – в анексованому Криму затримали бойовика угруповання «ДНР» Вадима Погодіна. Його заарештували за запитом українських правоохоронців. Бойовика звинувачують у страті 17-річного українця з Краматорська. Новина викликала неабиякий ажіотаж серед бойовиків: тепер ніхто з учасників «русской весны» не може почуватися в безпеці. Тож видадуть Погодіна Україні чи ні? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Кінець травня 2014-го. Донецьк. Бої в районі аеропорту. Українські військові за допомогою авіації вибивають бойовиків зі стратегічного об’єкта.

У цей же час в самому місті орудує бандформування «Керч» на чолі з Погодіним. На кадрах одного з російських телеканалів, за день до штурму Донецького аеропорту, Погодін поруч з лідером угруповання «ДНР» Захарченком. На в’їзді в маєток одного з найбагатших людей України – Рената Ахметова – він заспокоює натовп протестувальників.

«Пройдімося, подивитесь, як живуть наші, якщо у когось є бажання», – вигукував він.

Останні два роки Погодін жив в анексованому Криму. І раптом – арешт і суд. Його забрали в сімферопольський ізолятор тимчасового тримання. Судове рішення опублікували соратники бойовика.

«Обрати Погодіну Вадиму Вікторовичу, 16 січня 1971 року народження, уродженцю міста Донецька, який знаходиться в міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді взяття під варту, для забезпечення можливості його видачі правоохоронним органам України», – йдеться в документі.

Злочини Погодіна



Новина про арешт Погодіна привела вчительку з Краматорська до столиці. Сталіна Чубенко щойно з Генпрокуратури. Уже третій рік жінка намагається домогтися справедливого покарання для вбивць її сина.

Троє здорових, дорослих, озброєних мужиків, розстріляли замученого, беззбройного 16-річного хлопчину

«Троє здорових, дорослих, озброєних мужиків, розстріляли замученого, беззбройного 16-річного хлопчину. Зв’язаного, з одягненою на голову футболкою, в якій він грав в КВК. Під час ексгумації я бачила свою дитину зі зв’язаними за спиною скотчем руками», – розповідає мати вбитого Степана Чубенка.

Син Сталіни Чубенко – Степан, на самому початку війни на сході країни зайняв тверду проукраїнську позицію. Але навесні 2014 року, тоді ще в окупованому Краматорську, виявляти патріотизм було небезпечно. Тому батьки відправили хлопця до Києва. Повернутися дозволили тільки після звільнення міста. Але рішення їхати через Донецьк стало для нього фатальним.

Вони вирішили, що якщо шарф, то винен у всіх смертних гріхах

«У матеріалах кримінальної справи, яка заведена в «ДНР», зазначено, що була у нього жовто-блакитна стрічка і шарф ФК «Карпати». Але він воротар, футболіст, він збирав всі ці шарфики. А вони вирішили, що якщо шарф, то винен у всіх смертних гріхах», – каже Сталіна Чубенко.

Через деякий час слідство з’ясує – Степана Чубенка вбили бойовики угруповання «Керч», а їхній ватажок Погодін особисто брав участь у розстрілі. Його підозрюють в причетності і до інших злочинів, виходячи з внутрішнього листування бойовиків 2014 року, доступ до якого отримали українські хакери.

Чорним по білому написано, що парковку з трьома сотнями автомобілів він забрав собі. І потім під час конфлікту з громадянином Козаком він його вбив

«Український кіберальянс у нас на сайті виклав скан документа, де були дані показань проти нього (Погодіна – ред.) і низки бойовиків. Там чорним по білому написано, що парковку з трьома сотнями автомобілів він забрав собі. І потім під час конфлікту з громадянином Козаком він його вбив, там також вказано, де згодом було знайдено тіло пана Козака», – розповідає представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Арешт в Криму. Реакція бойовиків

Після арешту Погодіна в анексованому Криму, на його захист в Росії стали одразу кілька депутатів Держдуми. Не видавати затриманого попросив і один з лідерів «русской весны» Ігор Гіркін (Стрєлков). Бойовики не приховують своїх побоювань – «залягти на дно», навіть серед своїх, не виходить.

Це дуже великий прецедент для того, що б затримати будь-якого ополченця

«Я вважаю, що цей випадок просто кричущий. Це дуже великий прецедент для того, щоб затримати будь-якого ополченця. Так можуть вчинити з кожним. Відповідно, російська сторона повинна відреагувати», – наполягає бойовик Іван Семенов.

Але поки реакції на окупованому півострові немає. На території материкової України Погодіну загрожує максимальне покарання – довічне ув’язнення.

Зараз Погодін заарештований на 40 днів. За цей час Генпрокуратура України повинна надати всі необхідні документи для його екстрадиції. В іншому випадку – цілком ймовірно, бойовик змінить приміщення сімферопольського ізолятора не на камеру в київському СІЗО, а на домашній керченський пляж.

Що може перешкодити екстрадиції Погодіна? Як пояснили в поліції, випадок – складний.

«У зв’язку зі статусом Криму – окупованої території, питання про співпрацю з правоохоронними органами Російської Федерації, щодо видачі затриманого, буде вирішуватися на рівні і через Генеральну прокуратуру України», – сказав директор департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало.

Іншими словами, українська поліція не може безпосередньо звертатися до «силовиків» в анексованому Криму – така правова колізія. Як буде діяти в цій ситуації Генпрокуратура? На запит «Донбасс.Реалії» у відомстві поки не відповіли. Але вихід з юридичного глухого кута є в аналітиків.

Екстрадиція бойовика. Які важелі має Україна?



«Можна говорити про те, що Росія – держава-окупант, вона здійснює ефективний контроль на окупованій території в Криму і тому взаємодія може вестися безпосередньо урядом України і урядом Росії, яка розпоряджається в Криму і має можливості затримувати там людей, які знаходяться в розшуку», – наголошує аналітик кримської правозахисної групи Олександр Седов.

Випадок з Погодіним – безпрецедентний. Екстрадиції бойовиків в Україну ще жодного разу не було, зазначає журналіст Денис Казанський.

Якщо це станеться, це буде великий прецедент, тому що цей «Керч» – достатньо відома постать в «ДНР»

«Було декілька випадків, коли Росія вже саджала в потяг, і тільки в Брянську їх знімали з потяга. Тобто за одну-дві залізничні станції від кордону. Але вони не видавали таких людей, не довозили. Тобто, якщо це станеться, це буде великий прецедент, тому що цей «Керч» – достатньо відома постать в «ДНР», – говорить Казанський.

Є ще одна перешкода видачі Погодіна. Він занадто багато знає. І може детально розповісти про свого доброго знайомого – бойовика Сергія Дубинського, більш відомого за позивним «Хмурий». У липні 2014-го Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, що підтверджують його участь у транспортуванні російського «Бука», з якого потім збили Малайзійський боїнг.

«Хмурий» – красень, я його поважаю. Хоч я йому і не підпорядковувався безпосередньо, але допомогу він мені надавав порадами дуже правильну, оскільки військовий все-таки», – розповідав про товариша бойовик Погодін.

В Україні вже почався процес заочного засудження Погодіна. Але Сталіна Чубенко, мати вбитого Степана, вірить: у неї все-таки з’явиться можливість особисто подивитися в очі бойовику в українському суді.