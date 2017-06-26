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26 Червень 2017, Київ 11:46
Політика

ЛГБТ-спільнота в окупації: напади, арешти та катування

Як живуть представники ЛГБТ-спільноти на окупованих територіях Донбасу

Європейський суд з прав людини 20 червня​ визнав дискримінаційним російський закон «про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин». Але на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу дискримінація стала нормою. Напади, арешти, вимагання та катування: як виживає ЛГБТ-спільнота на території, де закони не діють, але переміг «русский мир», досліджували «Донбас.Реалії».

Чернігів. Центр міста. Журналісти програми «Донбас.Реалії» зустрілися з Анатолієм Грибановим. Він працює в одному з правозахисних ЛГБТ-центрів і не приховує своєї гомосексуальної орієнтації. Але ще рік тому в рідному Луганську така думка йому навіть в голову прийти не могла.

«Спільнота розділилась на дві частини. Перша поїхала – більш-менш активна. А інші пішли в підпілля. Тобто, вони стали непомітними. Спілкувалися лише з тими, кому могли довіряти», – розповідає ЛГБТ-активіст Анатолій Грибанов.

ЛГБТ-активіст Анатолій Грибанов
ЛГБТ-активіст Анатолій Грибанов

Анатолій зізнається: в окупованому Луганську скоротив до мінімуму будь-яке спілкування. Ніде, крім будинку і роботи не з’являвся. Але навіть за таких умов страх через фактично безправне положення геїв на непідконтрольній Україні території взяв гору.

Якщо він скаже, що він гей і за це його побили, то його можуть побити ще раз
Анатолій Грибанов

«Якщо він скаже, що він гей і за це його побили, то його можуть побити ще раз. Це постійні нерви. Треба постійно думати: що можна сказати, а що не можна», – каже Анатолій Грибанов.

Притулок для ЛГБТ-людей з Донбасу

Представникам ЛГБТ-спільноти, які поїхали з окупованих територій, вдалося знайти прихисток в одному зі спальних районів Києва. Журналістам «Донбас.Реалії» дозволили знімати в цій квартирі – за умови, що ніхто не дізнається адресу і не побачить обличчя людей.

Житло для представників ЛГБТ-спільноти, які поїхали з тимчасово окупованих територій Донбасу
Житло для представників ЛГБТ-спільноти, які поїхали з тимчасово окупованих територій Донбасу

«Платити нічого не треба – вони допомагають. До трьох місяців можна жити. Допомагають з працевлаштуванням. Харчування, продукти – все є», – каже Максим. Він трансгендер.

Зараз у квартирі живуть дев’ятеро людей. Максим приїхав останнім.

Перебувати там у мене вже просто не було сил
трансгендер Максим

«Я тільки нещодавно дізнався про таку можливість. Друзі порадили звернутися. Перебувати там у мене вже просто не було сил. Ні роботи немає, ні розуміння. Взагалі ніяк. Ось вирішив, думаю, поїду – ризикну», – продовжує Максим.

Житло, про яке йде мова – це частина проекту громадської організації «Інсайт». Її керівник Олена Шевченко пояснює: коли у 2014 році представники ЛГБТ-спільноти почали виїжджати з окупації, вони не мали де зупинитися на новому місці.

Керівник громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко
Керівник громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко

Тоді й виникла ідея створити такий притулок. За три роки війни квартира прихистила більше шістдесяти людей. З непідконтрольної частини Донбасу вони бігли не тільки через проукраїнську позицію.

Людей шантажують їхньою сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю
Олена Шевченко

«Людей беруть у заручники, людей катують, вимагають у родичів, друзів і близьких хабара. Тобто, людей шантажують їхньою сексуальною орієнтацією та гендерною ідентичністю», – розповідає директор громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко.

На окупованих територіях знищують ЛГБТ-лояльні місця

По той бік лінії розмежування нападають не тільки на представників ЛГБТ-спільноти, а й трощать місця, які раніше користувалися у них популярністю. Відтак, на початку червня 2014 року бойовики розгромили гей-клуб «Вавилон» у Донецьку. «Донбас.Реалії» побували там і впевнилися: заклад уже не працює. Двері там зачинені, а на фасаді – інформація про оренду.

Напис на будівлі у Донецьку, де у 2014 році розташовувася гей-клуб «Вавилон»
Напис на будівлі у Донецьку, де у 2014 році розташовувася гей-клуб «Вавилон»

Крім того, у Донецьку також розгромили місце, де розміщувався культурний фонд «Ізоляція». Тут завжди лояльно ставилися до преставників ЛГБТ.

Таке мистецтво вони хотіли б знищити і спалити
Михайло Глибокий

«Вони казали, що таке мистецтво вони хотіли б знищити і спалити. І насправді, потім ми дізналися, що більшість книг, які знаходилися в нашій бібліотеці, були знищені – їх просто спалили. Більшість великих інсталяцій, зроблених з металу, були просто порізані і продані. А деякі з інсталяцій були підірвані», – розповідає директор з комунікацій і розвитку Фонду «Ізоляція» Михайло Глибокий.

Фонд перебрався до Києва. Тут «Ізоляція» продовжує займатися звичною для себе справою: допомагає сучасним українським художникам і активістам, серед яких є представники різних орієнтацій і гендерних приналежностей. Така свобода, пояснюють у фонді, в реаліях «русского мира» існувати не могла.

Культурний фонд «Ізоляція» перебрався із Донецька до Києва
Культурний фонд «Ізоляція» перебрався із Донецька до Києва

«Вони кажуть, що такі цінності їм не подобаються, такого вони б не хотіли бачити у своїй новій «республіці», і це теж стало причиною, чому вони хотіли захопити «Ізоляцію»», – продовжує Михайло Глибокий.

«Мужолозтво» у фейковій «конституції» бойовиків

Правозахисники зазначають – Донбас і до війни був достатньо гомофобним регіоном, але зараз це стало цілеспрямованою політикою керівництва угруповань бойовиків, які визнані в Україні терористичними.

«Ця політика спочатку навіть була зафіксована у так званих «конституціях» «ДНР» і «ЛНР». Були такі положення, як колись в Конституції УРСР, що це кримінальний злочин – мужолозтво. Але їм, мабуть, хтось одразу натякнув, що у документах таке писати не варто і це прибрали. Але це не змінилося в риториці керівництва», – зауважує співробітниця Центру громадянських свобод Олександра Романцова.

Співробітниця Центру громадянських свобод Олександра Романцова
Співробітниця Центру громадянських свобод Олександра Романцова

«На підвалі принижували і ображали» – свідчення представників ЛГБТ на окупованому Донбасі

Разом із російськими колегами правозахисники Центру провели дослідження про порушення прав ЛГБТ на Донбасі. Опитали понад сотню людей зі спільноти. Ось тільки кілька уривків з цих інтерв’ю:

«Когось могли вільно виловити на вулиці, а когось могли здати, що він живе у певному будинку. Тоді машина просто під’їжджає до будинку, чекає під під’їздом, а потім людину беруть і все».

«На підвал – туди поміщали для залякування, отримання викупів і безкоштовної робочої сили. На підвалі принижували і ображали».

Дослідження Центру громадянських свобод про порушення прав ЛГБТ-спільноти на Донбасі і в Криму
Дослідження Центру громадянських свобод про порушення прав ЛГБТ-спільноти на Донбасі і в Криму

«Його тримають в якомусь підвалі. Дають їжу реально як собакам, в якихось мисочках ногою підсовують. Ставлення жахливе. Били металевою палицею, ображали, тому що він гей».

Немає підстав говорити про цілеспрямовані утиски ЛГБТ-спільноти – соціальний працівник

Утім, не всі поділяють тривогу активістів і правозахисників. У Донецьку із знімальною групою «Донбас.Реалії» погодився зустрітися Юрій Осипов. Він працює в організації «Союз Амікус», яка займається профілактикою ВІЛ/СНІДу серед уразливих груп. Він не припиняв своєї діяльності в окупації і вважає – говорити про цілеспрямовані утиски ЛГБТ-спільноти немає підстав.

Співробітник громадської організації «Союз Амікус» Юрій Осипов
Співробітник громадської організації «Союз Амікус» Юрій Осипов

Я не знаю фактів прояву агресії до ЛГБТ з боку військових, саме як до спільноти
Юрій Осипов

«Прояв агресії до ЛГБТ з боку військових, саме як до спільноти, а не громадян – таких фактів особисто я не знаю. Хоча у мене велика база даних людей і я завжди на зв’язку», – каже співробітник громадської організації «Союз Амікус» Юрій Осипов.

Водночас, соціальний працівник визнає: з міркувань безпеки їм довелося відмовитися від офісу, де раніше проводили зустрічі, він не вважає, що ситуація з гомофобією у Києві кардинально відрізняється від донецької.

«Я впевнений у тому, що навіть у Києві, де нещодавно пройшов Марш рівності, ніхто на весь Хрещатик не буде кричати про свою орієнтацію, тому, що це може призвести до наслідків», – додає він.

У «Правому секторі» нормальні мужики – ватажок бойовиків

Я почав поважати «Правий сектор», коли вони побили геїв у Києві
Олександр Захарченко

Про гомофобію в українській столиці у 2015 році згадував й лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

«Я почав поважати «Правий сектор», коли вони побили геїв у Києві. Ви знаєте, вперше у житті я зрозумів, що у «Правому секторі» нормальні мужики», – заявив тоді лідер бойовиків.

Останній Марш рівності теж не обійшовся без сутичок, але декілька тисяч учасників, які не побоялися вийти на вулиці столиці – це наочна демонстрація відмінності між Києвом і Донецьком, зауважують правозахисники та громадські активісти.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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