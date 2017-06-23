(Друкуємо мовою оригіналу)

Дискриминация ЛГБТ, реинтеграция Донбасса, гордость за промышленность и финансирование угольных шахт. Все эти темы волновали слушателей Радио Донбасс.Реалии на этой неделе.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти частей Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О шахтах

Слушательница, Луганская область: «Ещё до войны говорили, что шахты убыточны и дотационные. И никто не решался их закрыть. Когда началась война, нам говорили, что при расчёте макроэкономических показателей, данные с оккупированных территорий не считаются. Теперь, когда началась блокада, оказывается, что нас кормил Донбасс, а именно оккупированная его часть. Оказывается, они платили огромную часть в наш бюджет, в бюджет области, районов, которые до войны были дотационными. Оказывается, что наш бюджет держался только на них. Так как тут можно сориентироваться? Настолько всё противоречиво и лицемерно. Какие-то стандарты многоэтажные».

О реинтеграции

Сергей, Макеевка: «Должна быть интеграция Донбасса. Он должен обратно вернуться в Украину. Нужно разговаривать с людьми».

О гордости

Слушательница: «Живя на Донбассе, могу сказать, что нам было чем гордиться! Тяжёлая промышленность, химическая, металлургическая, машиностроение. Поэтому мы гордились своим регионом, и мы умеем работать на благо Донбасса».

Об ЛГБТ

Олег, Луганская область: «А в чём вы видите дискриминацию? Лично я наблюдаю, и мне кажется, в обществе нет дискриминации таких людей. По крайней мере, на Донбассе такого нет. Живут, да и пусть себе живут. Я встречал таких людей. Компания, сидели за столом. Мы знали, что человек нетрадиционной ориентации, но нормально к нему мы относились, даже не обращали особого внимания. Это же его жизнь – личная. Почему вы думаете, что Донбасс особенно не толерантен к людям с такой ориентацией? Ведь в Киеве нападения устраивали не жители Донбасса, а представители националистических организаций».

Сергей, Славянск: «Я против любой дискриминации этих людей, тем более, насилия по отношению к ним. Это всё отвратительно, когда их преследуют. Но Вам не кажется, что в рамках нашей культуры, эта проблема не имеет положительного решения? Поскольку любое сексуальное, скажем так, отклонение, в нашей культуре неразрывно связано с чувством греха, вины и стыда».

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О временно перемещенных лицах

Слушатель: «Я бывший житель города Луганска, перемещённое лицо. В Станице Луганской нужно переходить границу. Первого июля выходит закон для перемещённых лиц, что через 56 дней плюс 72 часа переходить «границу» «на украинскую территорию», если был на оккупированной. А если нужно быть больше времени там? Ухаживать за родственниками. Можно как-то урегулировать этот вопрос?»

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)