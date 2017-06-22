(Друкуємо мовою оригіналу)

Современный центр предоставления административных услуг открыли в Дружковке. Это первый проект в Северной части Донецкой области. До этого подобное учреждение было только в Мариуполе. Одновременно он может обслуживать 11 посетителей и предоставлять около 140 видов админуслуг. Странно, но о необходимости такого учреждения мнения горожан разделились.

Центр, где бы граждане могли получить необходимые документы или справки в Дружковке, пытались создать еще 4 года назад. Ранее он находился в здании горсовета. Сегодня у чиновников свое помещение со всеми удобствами: новый ремонт, современная компьютерная техника и система электронной очереди.

Вместо привычных кабинетов, один большой фронт-рум, постоянное видеонаблюдение за всеми рабочими местами. У всех всё на виду. Дружковчанка Надежда – одна из первых посетительниц. Новый центр админуслуг приятно удивляет.

«Конечно, такой центр нужен. Это очень удобно. Прийти и нигде не ждать по две недели приема. Мне кажется, это очень удобно. В исполком идешь, там талончик берешь, неделю-две ждешь. Приходишь, там целая трагедия», – говорит женщина.

А вот пенсионерка Наталья уверена, что новый центр станет лишь очередной кормушкой для чиновников.

«Нет. Оно совершенно не нужно. Это очередная кормушка. Оттуда сократили, сюда поместили. Сколько здесь дармоедов будет сидеть? В каждом кабинете по четыре или по пять.»

Остальные услуги у нас предоставляются и в течение 24 часов, и в течение 30 дней. Все зависит от вида услуги

По словам чиновников, посетителям предложат около 140 видов услуг. Правда ни биометрический паспорт, ни внутренний оформить пока не удастся.

«Паспорт гражданина Украины у нас пока не выдается. Это только на перспективу. ПРООН нам обещает оборудовать три рабочих места для этого. Остальные услуги у нас предоставляются и в течение 24 часов, и в течение 30 дней. Все зависит от вида услуги», – рассказывает начальник отдела предоставления админуслуг Дружковского горисполкома Анна Иваницкая.

Сам центр админуслуг разместили в бывшей столовой. На ремонт и оборудование потратили 5 миллионов гривен из государственного и местного бюджетов. Иностранцы помогли обучить персонал и усовершенствовать технологии.

Ключевые финансовые вливания в этот центр сделали как государственный бюджет, так и местный

«Очевидно, что ключевые финансовые вливания в этот центр сделали как государственный бюджет, так и местный. И очень важен не столько финансовый ресурс, сколько практика и опыт, обучение наших людей предоставлять админуслуги. Эту помощь нам оказали наши иностранные партнеры», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В перспективе здесь же планируют реализовать еще более амбициозный проект. В планах властей объединить новый центр с управлением социальной защиты граждан, и создать так называемый социальный городок для жителей Дружковки. Этот проект обойдется в 30 миллионов гривен.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)