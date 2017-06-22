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23 Червень 2017, Київ 01:53
Політика

Донбасс. Центр предоставления админуслуг заработал в Дружковке

(Друкуємо мовою оригіналу)

Современный центр предоставления административных услуг открыли в Дружковке. Это первый проект в Северной части Донецкой области. До этого подобное учреждение было только в Мариуполе. Одновременно он может обслуживать 11 посетителей и предоставлять около 140 видов админуслуг. Странно, но о необходимости такого учреждения мнения горожан разделились.

Центр, где бы граждане могли получить необходимые документы или справки в Дружковке, пытались создать еще 4 года назад. Ранее он находился в здании горсовета. Сегодня у чиновников свое помещение со всеми удобствами: новый ремонт, современная компьютерная техника и система электронной очереди.

Вместо привычных кабинетов, один большой фронт-рум, постоянное видеонаблюдение за всеми рабочими местами. У всех всё на виду. Дружковчанка Надежда – одна из первых посетительниц. Новый центр админуслуг приятно удивляет.

«Конечно, такой центр нужен. Это очень удобно. Прийти и нигде не ждать по две недели приема. Мне кажется, это очень удобно. В исполком идешь, там талончик берешь, неделю-две ждешь. Приходишь, там целая трагедия», – говорит женщина.

А вот пенсионерка Наталья уверена, что новый центр станет лишь очередной кормушкой для чиновников.

«Нет. Оно совершенно не нужно. Это очередная кормушка. Оттуда сократили, сюда поместили. Сколько здесь дармоедов будет сидеть? В каждом кабинете по четыре или по пять.»

Остальные услуги у нас предоставляются и в течение 24 часов, и в течение 30 дней. Все зависит от вида услуги
Анна Иваницкая

По словам чиновников, посетителям предложат около 140 видов услуг. Правда ни биометрический паспорт, ни внутренний оформить пока не удастся.

«Паспорт гражданина Украины у нас пока не выдается. Это только на перспективу. ПРООН нам обещает оборудовать три рабочих места для этого. Остальные услуги у нас предоставляются и в течение 24 часов, и в течение 30 дней. Все зависит от вида услуги», – рассказывает начальник отдела предоставления админуслуг Дружковского горисполкома Анна Иваницкая.

Анна Иваницкая
Анна Иваницкая

Сам центр админуслуг разместили в бывшей столовой. На ремонт и оборудование потратили 5 миллионов гривен из государственного и местного бюджетов. Иностранцы помогли обучить персонал и усовершенствовать технологии.

Ключевые финансовые вливания в этот центр сделали как государственный бюджет, так и местный
Павел Жебривский

«Очевидно, что ключевые финансовые вливания в этот центр сделали как государственный бюджет, так и местный. И очень важен не столько финансовый ресурс, сколько практика и опыт, обучение наших людей предоставлять админуслуги. Эту помощь нам оказали наши иностранные партнеры», – говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Павел Жебривский
Павел Жебривский

В перспективе здесь же планируют реализовать еще более амбициозный проект. В планах властей объединить новый центр с управлением социальной защиты граждан, и создать так называемый социальный городок для жителей Дружковки. Этот проект обойдется в 30 миллионов гривен.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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