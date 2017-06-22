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В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа, так называемом «хлебном перемирии». Об этом заявил в Минске специальный представитель ОБСЕ в этой группе Мартин Сайдик. Но перед началом этого «хлебного перемирия» на Донбассе многие населенные пункты в результате обстрелов почти сутки были без воды, а жилые кварталы Марьинки попали под обстрел боевиков. Ранен мирный житель.

Ночью 22 июня пророссийские боевики опять обстреляли район, где находится насосная станция верхнего подъема Южно-Донбасского водовода. Перебили электросеть – и станция остановилась на несколько часов. Но около семи утра насосную станцию опять запустили – агрегаты переключили на другую линию электроснабжения. Такую информацию дал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В ходе переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 21 июня было принято решение о прекращении огня с 24 июня по 31 августа и так называемом «хлебном перемирии». Об этом заявил в Минске специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик: «Участники рабочей группы выступили с инициативой так называемого «хлебного перемирия». Это режим полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая с 21 июня по 31 августа».

За прошедшие сутки обстрелы позиций ВСУ велись практически на всех участках, говорят в штабе. Особо возмутил военных дневной обстрел боевиками жилых районов Марьинки, рассказывает спикер штаба АТО Антон Миронович. По его словам, в одиннадцать часов сепаратисты выпустили с западных окраин Донецка несколько крупнокалиберных мин по Марьинке, в результате – одна женщина с ранениями рук и ног попала в кураховскую больницу.

«Там под Марьинкой оперативно сработали наши украинские офицеры, которые работают в Совместном центре координации и контроля (СЦКК). Они очень оперативно сообщили про этот обстрел через российскую сторону в СЦКК, чтобы через российскую сторону, которая также работает в этом центре остановить обстрел и чтобы принять все меры, чтобы боевики прекратили вести огонь, прежде всего по населенным кварталам», – сообщил Антон Миронович.

Тем временем боевики в лице «заместителя министра обороны» группировки «ДНР» Эдуарда Басурина утверждают, что украинская сторона сама обстреливает подконтрольные себе территории: «Сегодня нашей разведкой зафиксировано перемещение роты ДУК «Правый сектор» из Авдеевки в Марьинку. Затем от местных жителей стало известно, что эти «боевики» произвели обстрел населенного пункта Марьинка, в результате пострадала мирная жительница».

Всего за прошедшие сутки в зоне АТО были ранены двое украинских военных.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)