У Мінську домовилися про «хлібне перемир’я» на Донбасі з 24 червня

Мінськ – У столиці Білорусі 21 червня відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Є позитивна новина – із 24 червня і до кінця літа оголошено так зване «хлібне перемир’я», домовленість про зупинення вогню на час жнив, до 31 серпня. Але є надія, що якщо воно буде реалізоване, на відміну від багатьох попередніх домовленостей про зупинення вогню, то може тривати і далі.

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Домовленість про перемир’я після переговорів підвередили представники України та угруповань «ДНР» і «ЛНР», а також посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік.

«Учасники робочої групи з безпеки виступили з пропозицією так званого «хлібного перемир’я» – встановлення режиму повного зупинення вогню уздовж усієї лінії зіткнення на період збору урожаю», – заявив Сайдік.

У Мінську вітали ініціативи президентів Порошенка і Трампа

У Мінську стежили за візитом до Вашингтона президента України Петра Порошенка та помітили його домовленості з президентом США Дональдом Трампом про спільні зусилля заради мирного врегулювання на Донбасі.

При цьому Мартін Сайдік, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, визнав, що безпосереднього впливу на оголошення перемир’я події у Вашингтоні не мали, але він дуже позитивно сприйняв ініціативи президентів Дональда Трампа та Петра Порошенка.

«Я дійсно вітаю усі зусилля для того, щоб врегулювати цей конфлікт. І я думаю, що у цьому відношенні безперечно дуже важлива роль США», – сказав посол ОБСЄ.

Переговори про звільнення полонених пройшли «предметно», але дата обміну не названа

Головне питання, яке активно обговорюють в останні місяці у Мінську, – про обмін полоненими у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

За останніми даними, у полоні бойовиків залишається 129 українських бійців, бойовики визнають тільки 50 із них та хочуть обміняти на них понад 600 своїх утримуваних осіб. За два тижні сторони завершили додаткову верифікацію бажання тих, хто після обміну хотів би залишитися на території, підконтрольній Києву.

Але коли родичам утримуваних у полоні чекати обміну, посол Сайдік наразі сказати не зміг: «Я розумію родичів, які запитують, коли нарешті буде обмін усіх на усіх, але думаю, що те, що ми зараз робили та робимо – це необхідні кроки, щоб дійсно прийти до такого моменту, коли можна буде сказати, що так, у нас є ясність, кого можна буде обміняти».

Нинішню дискусію на цю тему Сайдік назвав предметною та у дусі взаємної довіри.

Сайдік відвідав окуповані території Донбасу

Сам посол ОБСЄ Мартін Сайдік на запрошення папського нунція в Україні Клаудіо Гуджеротті 11-13 червня побував у зоні конфлікту на окупованих територіях Донбасу. Зокрема перебував там у католицьких громадах.

«Я сам католик, і це дозволило бачити становище в ОРДО і ОРЛО та розмовляти з людьми. Це допомагає розуміти становище людей, ситуацію. І я буду продовжувати працювати у такому дусі», – зазначив представник ОБСЄ.

Посол Сайдік також сказав, що його найбільше вразило на окупованих територіях: «Чесно кажучи, це становище католиків, як вони у таких, справді важких умовах, можуть триматися, бути в громадах. Це дуже важливо і я бачив, що нунцій їм дуже допомагає».