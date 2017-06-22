Одного українського військового та одну цивільну поранено за добу – штаб АТО

Один військовий Збройних сил України отримав поранення за добу 22 червня, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Окрім того, за даними штабу, внаслідок обстрілів Мар’їнки на Донеччині поранило цивільну жінку.

«Одна з мін влучила у дах будинку в той час, коли по сусідству на подвір’ї поралася 43-річна місцева жителька. Постраждалу було доставлено до Курахівської лікарні з осколковими пораненнями передпліччя та лівої ноги», – йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, обстріли українських позицій протягом доби тривали на всіх напрямках.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також заявляють про обстріли з українського боку протягом доби.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.