Минулої доби на Донбасі поранені двоє військових ЗСУ – штаб

В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби поранений один український військовослужбовець, ще один – зазнав бойової травми. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

За даними штабу, напередодні бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Найбільш активно противник порушував умови припинення вогню за темної пори», – повідомили у штабі.

Українські військові повідомили, що 5 обстрілів бойовики здійснили, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Вогонь сепаратисти відкривали з з гранатометів різних модифікацій артилерії калібру 82 і понад 100 міліметрів, а по позиціях ЗСУ неподалік Кримського били з протитанкового ракетного комплексу, додали у штабі АТО.

Сайти луганських бойовиків повідомляють про шість фактів порушення українською стороною режиму припинення вогню. Донецькі бойовики на своїх ресурсах поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних угрупованню «ДНР» територіях.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Чергове перемир’я у зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.