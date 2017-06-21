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В Луганской области после обесточивания нескольких военных объектов энергетиками, власти региона захотели передать энергокомпанию под государственное управление. В областной администрации считают, что это позволит в дальнейшем не допускать отключения военных и гражданских объектов на территории области. Сами энергетики комментировать подобные предложения руководства Луганщины не стали. Что же касается обесточивания объектов, то в энергокомпании заявляют, что это мера вынужденная. Так как другие пути взыскания долгов не работают.

Очередной виток кризиса стартовал в понедельник, когда энергетики начали отключать от энергоснабжения военные объекты на территории региона. В тот день были обесточены 3 объекта возле города Счастье и еще 4 в Попаснянском районе. По словам коммерческого директора «Луганского энергетического объединения» Елены Богодух, военным отключали электричество из-за задолженности, которая составляет 7 миллионов гривен. Долги накапливались в основном из-за того, что в свое время не были заключены договоры на поставку электроэнергии. Энергокомпания, тем временем, сама имеет большие финансовые проблемы и продолжать безоплатные поставки не хочет.

По словам Елены Богодух, в день отключения произошел конфликт между энергетиками и военными

Начальник Счастьинского РЭС был задержан тремя вооруженными людьми

«Начальник Счастьинского РЭС был задержан тремя вооруженными людьми. И где-то в течение часа с ним была проведена беседа. Сказали, что если подобные отключения повторятся, то разговор будет совсем иной», – рассказала Елена Богодух.

По словам энергетиков, военные отпустили начальника районных электрических сетей после вмешательства заместителя глави области Юрия Клименко. Сам Клименко нам подтвердил, что военные действительно задерживали руководителя РЭС, но ни физического, ни психологического воздействия на него не оказывали.

Задерживался военными для того, чтобы он дал пояснения на основании каких указаний он отключил объекты

«Да, действительно задерживался руководитель Счастьинских РЭС. Задерживался военными для того, чтобы он дал пояснения на основании каких указаний он отключил объекты, на которых находятся военнослужащий Вооруженных сил, которые выполняют задачи в зоне АТО. Отключение от электроэнергии угрожает эффективному и качественному выполнению своего служебного долга военными», – рассказал Юрий Клименко.

Все находится под контролем – Лысенко

Тем временем, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что о ситуации с отключением электричества в администрации знают и ищут варианты для решения проблемы.

Ситуация с восстановлением электроснабжения в ближайшее время будет решена

«Все находится под контролем. Есть необходимые резервы, чтобы продолжать работу. А ситуация с восстановлением электроснабжения в ближайшее время будет решена», – заявил Андрей Лысенко.

Электричество действительно вернули на все отключенные ранее военные объекты. Это подтвердил генеральный директор «ЛЭО» Владимир Грицай. По его словам, в областной администрации прошло совещание с участием руководства региона, энергетиков и силовиков. Несмотря на то, что конкретных ответов – когда и как будут погашены все долги, энергетики не получили, но некоторые обещания от военных поступили. В частности, по тем объектам, которые были отключены в понедельник.

Военные взяли на себя обязательство сегодня предоставить договор

«Военные взяли на себя обязательство сегодня предоставить договор. Мы в течение двух дней должны его подписать. И они в течение 10 дней что-то должны нам подписать», – рассказал Владимир Грицай.

Один из вариантов решения проблем с «ЛЭО», передать его в государственное управление – Клименко

Однако ситуация с отключением военных объектов энергетиками имеет свое продолжение. Власти региона заговорили о необходимости вмешаться в управление «Луганским энергетическим объединением», чтобы в дальнейшем избегать отключения от электроснабжения военных и гражданских объектов. В частности, по словам заместителя руководителя области Юрия Клименко, они видят два варианта развития событий. Либо на время АТО передать предприятие в государственное управление. Или же выдать лицензию на создание схожего по функциям предприятия, которому и будет передано в управление «ЛЭО». При этом собственник предприятия не поменяется. В самом «ЛЭО» такие предложения комментировать не стали.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)