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23 Червень 2017, Київ 19:04
Політика

«Украина – это не источник проблем, а островок стабильности» – Бутусов

Юрій Бутусов, військовий експерт

(Друкуємо мовою оригіналу)

США предоставят военную помощь Украине на финансовый 2018 год, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри. Речь идет об оснащении и обучении армии. Также законопроект будет включать призыв к администрации США предоставить Украине летальное вооружение, «чтобы украинцы могли защитить себя от агрессии, которая идет к ним с востока», – сказал Торнберри. Залог победы Украины в войне – это именно помощь вооружением, считает военный эксперт, редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. При чем, говорит он, воспользоваться им можно даже в условиях минских договоренностей. Об этом с экспертом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Мы не смогли вовремя и адекватно представить порядок действий, который был бы понятен в Вашингтоне по военной реформе. Украина не провела ряд ключевых реформ, которые в США требовали

За последний год мы видим стагнацию в украино-американских отношениях в военной сфере. При сохранении политической поддержки, необходимого курса санкций против России, тем не менее, есть тенденция замедления темпов сотрудничества и даже торможения их. Основная проблема находится именно в самой Украине. Мы не смогли вовремя и адекватно представить порядок действий, который был бы понятен в Вашингтоне по военной реформе. Украина не провела ряд ключевых реформ, которые в США требовали. У них такие реформы считаются базовыми, чтобы развиваться.

Я думаю, президент Украины ездил в Вашингтон, прежде всего, чтобы внести ясность в формат сотрудничества с США, показать, куда мы движемся, какие реформы проводятся. Таким образом, показать, что мы являемся надежными и серьезными партнерами на международной арене. И Украина – это не источник проблем, а островок стабильности на Востоке Европы и у стен России.

Как Вы считаете, нужно ли Украине летальное оружие и почему?

По отдельным видам вооружения наше отставание сократилось, но в целом осталось. Поэтому для того, чтобы установить мир на Донбассе, нужно иметь, как минимум, паритет и равенство военных потенциалов

– Российская регулярная армия имеет в определенных видах вооружения техническое превосходство в войне. Оно было изначально. По отдельным видам вооружения наше отставание сократилось, но в целом осталось. Поэтому для того, чтобы установить мир на Донбассе, нужно иметь, как минимум, паритет и равенство военных потенциалов в тех силах, которые применяются в локальной войне.

Когда им начнет в ответ прилетать, это будет самое доходчивое объяснение для российского руководства – военного решения не существует

– Какое именно оружие нужно Украине, чтобы был этот паритет?

– У нас есть необходимость решения проблемы контрбатарейной борьбы с российской дальнобойной тяжелой артиллерией. Противник продолжает вести войну, вести обстрелы. Так вот, когда им начнет в ответ прилетать, это будет самое доходчивое и красноречивое объяснение для российского руководства в Кремле. Это будет «звоночек» для них, что военного решения не существует, дальнейшее поддержание нестабильности и войны на Донбассе оборачивается для них все большими проблемами.

Минские соглашения не остановили войну. Они ограничили калибр применяемого оружия в 100 миллиметров. Противник пользуется этим и продолжает обстрелы, маскируя, в том числе, запрещенные калибры под разрешенные формально виды вооружения. Для нас необходимо, кроме внешне политической стратегии, которая у нас есть, создать еще и военную стратегию. Она как раз-таки подчинена политической. У нас военные иногда действуют как дипломаты. «Нет! Не стреляйте». Хотя на самом деле Минские соглашения не запрещают действий, направленных на безопасность своих собственных подразделений.

У России есть техническое превосходство на Донбассе, а у Украины – это численное преимущество, мотивация личного состава.

В рамках Минских соглашений мы видим, что у России есть техническое превосходство на Донбассе, а у Украины – это численное преимущество, мотивация личного состава. И это тот факт, благодаря которому Украина сейчас обеспечивает себе линию фронта. У России есть технические резервы, чтобы перебрасывать технику. А вот людей у них не хватает. У них нет идеи, за которую они воюют. Война на Донбассе стала для них способом трудоустройства. Они дают зарплату в 500 долларов, и эти люди обеспечивают какую-то численность. В наших интересах усилить эту проблему – нанесение потерь именно в личном составе.

Как Украина может увеличить эти потери?

Нужны те изменения, которые улучшат качества организационных структур: новое качество в организации, в управлении войск, в ведении боевых действий, в тактике, комплектовании, боевой подготовке

– Мы могли бы уже сейчас изменить коренным образом стратегию и тактику боевых действий, увеличить количество потерь противника. Для этого необходима структурная реформа Вооруженных сил Украины. У нас реформой считается покупка формы. Это не реформа. Для этого просто нужно выделять финансирование. Нужны те изменения, которые улучшат качества организационных структур: новое качество в организации, в управлении войск, в ведении боевых действий, в тактике, комплектовании, боевой подготовке. И все мы это можем делать и сейчас. Есть определенная инерция, которой проходит украинское общество и государство. Некоторые вещи делаются очень медленно. Американская помощь могла бы ускорить этот процесс преобразования.

Какова вероятность, что Украина получит летальное оружие? Как отреагирует Россия?

Нам нужно то оружие, которое понадобится завтра. Ты обучил и подготовил людей в составе подразделения – и уже завтра оно на передовой. И оно будет работать

– Нам необходимы от Америки те виды вооружения, которые мы либо вообще не производим, либо производим в очень маленьком количестве. Нам нужно то оружие, которое понадобится завтра. Ты обучил и подготовил людей в составе подразделения – и уже завтра оно на передовой. И оно будет работать.

Вопрос реагирования России зависит не от того, какое оружие нам поставляет и кто, а как мы с ним будем действовать? Если мы с этим оружием не будем объявлять войну и штурмовать Москву, то всем все равно, что мы там вообще делаем. Мы ведем ограниченные действия на Донбассе. И тут, какое бы мы оружие не применили, если сохраняется контроль ОБСЕ, нерушимая линия фронта, это никак не повлияет на Россию. Москве нужен повод для вторжения.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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