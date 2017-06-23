(Друкуємо мовою оригіналу)

США предоставят военную помощь Украине на финансовый 2018 год, заявил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри. Речь идет об оснащении и обучении армии. Также законопроект будет включать призыв к администрации США предоставить Украине летальное вооружение, «чтобы украинцы могли защитить себя от агрессии, которая идет к ним с востока», – сказал Торнберри. Залог победы Украины в войне – это именно помощь вооружением, считает военный эксперт, редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. При чем, говорит он, воспользоваться им можно даже в условиях минских договоренностей. Об этом с экспертом говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Мы не смогли вовремя и адекватно представить порядок действий, который был бы понятен в Вашингтоне по военной реформе. Украина не провела ряд ключевых реформ, которые в США требовали

– За последний год мы видим стагнацию в украино-американских отношениях в военной сфере. При сохранении политической поддержки, необходимого курса санкций против России, тем не менее, есть тенденция замедления темпов сотрудничества и даже торможения их. Основная проблема находится именно в самой Украине. Мы не смогли вовремя и адекватно представить порядок действий, который был бы понятен в Вашингтоне по военной реформе. Украина не провела ряд ключевых реформ, которые в США требовали. У них такие реформы считаются базовыми, чтобы развиваться.

Я думаю, президент Украины ездил в Вашингтон, прежде всего, чтобы внести ясность в формат сотрудничества с США, показать, куда мы движемся, какие реформы проводятся. Таким образом, показать, что мы являемся надежными и серьезными партнерами на международной арене. И Украина – это не источник проблем, а островок стабильности на Востоке Европы и у стен России.

– Как Вы считаете, нужно ли Украине летальное оружие и почему?

По отдельным видам вооружения наше отставание сократилось, но в целом осталось. Поэтому для того, чтобы установить мир на Донбассе, нужно иметь, как минимум, паритет и равенство военных потенциалов

– Российская регулярная армия имеет в определенных видах вооружения техническое превосходство в войне. Оно было изначально. По отдельным видам вооружения наше отставание сократилось, но в целом осталось. Поэтому для того, чтобы установить мир на Донбассе, нужно иметь, как минимум, паритет и равенство военных потенциалов в тех силах, которые применяются в локальной войне.

Когда им начнет в ответ прилетать, это будет самое доходчивое объяснение для российского руководства – военного решения не существует

– Какое именно оружие нужно Украине, чтобы был этот паритет?

– У нас есть необходимость решения проблемы контрбатарейной борьбы с российской дальнобойной тяжелой артиллерией. Противник продолжает вести войну, вести обстрелы. Так вот, когда им начнет в ответ прилетать, это будет самое доходчивое и красноречивое объяснение для российского руководства в Кремле. Это будет «звоночек» для них, что военного решения не существует, дальнейшее поддержание нестабильности и войны на Донбассе оборачивается для них все большими проблемами.

Минские соглашения не остановили войну. Они ограничили калибр применяемого оружия в 100 миллиметров. Противник пользуется этим и продолжает обстрелы, маскируя, в том числе, запрещенные калибры под разрешенные формально виды вооружения. Для нас необходимо, кроме внешне политической стратегии, которая у нас есть, создать еще и военную стратегию. Она как раз-таки подчинена политической. У нас военные иногда действуют как дипломаты. «Нет! Не стреляйте». Хотя на самом деле Минские соглашения не запрещают действий, направленных на безопасность своих собственных подразделений.

У России есть техническое превосходство на Донбассе, а у Украины – это численное преимущество, мотивация личного состава.

В рамках Минских соглашений мы видим, что у России есть техническое превосходство на Донбассе, а у Украины – это численное преимущество, мотивация личного состава. И это тот факт, благодаря которому Украина сейчас обеспечивает себе линию фронта. У России есть технические резервы, чтобы перебрасывать технику. А вот людей у них не хватает. У них нет идеи, за которую они воюют. Война на Донбассе стала для них способом трудоустройства. Они дают зарплату в 500 долларов, и эти люди обеспечивают какую-то численность. В наших интересах усилить эту проблему – нанесение потерь именно в личном составе.

– Как Украина может увеличить эти потери?

Нужны те изменения, которые улучшат качества организационных структур: новое качество в организации, в управлении войск, в ведении боевых действий, в тактике, комплектовании, боевой подготовке

– Мы могли бы уже сейчас изменить коренным образом стратегию и тактику боевых действий, увеличить количество потерь противника. Для этого необходима структурная реформа Вооруженных сил Украины. У нас реформой считается покупка формы. Это не реформа. Для этого просто нужно выделять финансирование. Нужны те изменения, которые улучшат качества организационных структур: новое качество в организации, в управлении войск, в ведении боевых действий, в тактике, комплектовании, боевой подготовке. И все мы это можем делать и сейчас. Есть определенная инерция, которой проходит украинское общество и государство. Некоторые вещи делаются очень медленно. Американская помощь могла бы ускорить этот процесс преобразования.

– Какова вероятность, что Украина получит летальное оружие? Как отреагирует Россия?

Нам нужно то оружие, которое понадобится завтра. Ты обучил и подготовил людей в составе подразделения – и уже завтра оно на передовой. И оно будет работать

– Нам необходимы от Америки те виды вооружения, которые мы либо вообще не производим, либо производим в очень маленьком количестве. Нам нужно то оружие, которое понадобится завтра. Ты обучил и подготовил людей в составе подразделения – и уже завтра оно на передовой. И оно будет работать.

Вопрос реагирования России зависит не от того, какое оружие нам поставляет и кто, а как мы с ним будем действовать? Если мы с этим оружием не будем объявлять войну и штурмовать Москву, то всем все равно, что мы там вообще делаем. Мы ведем ограниченные действия на Донбассе. И тут, какое бы мы оружие не применили, если сохраняется контроль ОБСЕ, нерушимая линия фронта, это никак не повлияет на Россию. Москве нужен повод для вторжения.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)