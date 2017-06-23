США звинувачують бойовиків на Донбасі в насильстві щодо спостерігачів ОБСЄ

Сполучені Штати 22 червня звинуватили підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі в кампанії «насильства та домагань» проти міжнародних спостерігачів. Як заявила речниця Держдепартаменту Гетер Науерт, такі дії мають на меті запобігти повідомленням про порушення у дотриманні домовленостей про перемир’я.

За словами Науерт, Вашингтон «глибоко стурбований» цією ситуацією.

Речниця нагадала, що 20 червня сепаратистські сили стріляли у автомобіль ОБСЄ, який перевозив спостерігачів, а в квітні внаслідок вибуху на контрольованій бойовиками території загинув американський медичний працівник, який допомагав спостерігачам.

«Ми закликаємо Росію використати свій вплив, щоб припинити цю кампанію залякування та виконувати її зобов’язання щодо забезпечення вільного, повного та безпечного доступу для спостерігачів ОБСЄ», – наголосила речниця Держдепартаменту.

21 червня австрійське головування в ОБСЄ засудило напад на беззбройний патруль і закликало притягнути винних до відповідальності.

Увечері 20 червня в Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили, що напад стався біля вокзалу в окупованій Ясинуватій Донецької області. Двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один із них із автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, що перебували на місці спостереження у двох броньованих автах. Коли патруль намагався від’їхати, чоловік із автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в авті, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм услід, але не влучив.

В угрупованні «ДНР» заявили, що «спецслужби» бойовиків затримали «озброєних людей, які напередодні вдень напали на патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в місті Ясинувата».

Схожі інциденти зі спробами нападів на спостерігачів ОБСЄ стаються на окупованій частині Донбасу регулярно. На вільних частинах України схоже ставалося кілька окремих разів.