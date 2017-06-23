21 штат США постраждав від російських хакерів. Як реагували у Конгресі?

У США лише два штати публічно визнали хакерське втручання у їхню виборчу інфраструктуру, хоча на слуханнях про втручання у вибори американські законодавці дізналися, що кібератак зазнали значно більша частина країни.

У нас є докази, що 21 штат або системи, пов’язані із виборами у цих штатах стали мішенями хакерів

«У нас є докази, що 21 штат або системи, пов’язані із виборами у цих штатах стали мішенями хакерів», – стверджує представниця Департаменту внутрішньої безпеки Джанет Манфра.

«Але у жодному випадку це не вплинуло на результат голосування у будь-якій формі», – запитав сенатор-республіканець Ричар Бурр.

«Так правильно», – підтвердила Манфра.

Посадовці відмовилися назвати штати, які зазнали атак, або оприлюднити скільки з них постраждали внаслідок проникнення у систему реєстрації виборців.

«Я не думаю, що у нашій країні стане безпечніше, якщо тримати цю інформацію закритою для американської громадськості. Я не хочу нікого осоромлювати», – вважає сенатор-демократ Марк Ворнер.

Втім представники виборчих систем на місцях застерігають від оприлюднення цієї інформації.

Я не можу заснути, хвилюючись за довіру людей до виборчої системи. Найгірше – це змусити їх сумніватися, що їхній голос буде зарахований

«Я не можу заснути, хвилюючись за довіру людей до виборчої системи. Найгірше – це змусити їх сумніватися, що їхній голос буде зарахований», – зазначає держсекретар штату Індіана Конні Лоусон.

Посадовці на місцях не поспішали просити про допомогу державних службовців, коли треба було визначити і нейтралізувати кіберзагрози, розповідає представник попередньої адміністрації президента.

«Ми спостерігали активність у збиранні інформації та «прощупуванні» системи реєстрації виборців. Саме тому я постійно закликав посадовців на місцях прийти і попросити федеральну допомогу», – зазначив колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон.

Попередня адміністрація Барака Обами визначила виборчі системи частиною критичної інфраструктури США, надавши штатам право отримувати державні ресурси для їхнього захисту. Втім, таке бачення не сходиться з баченням місцевих посадовців, для яких критично важливою є децентралізація виборів.

«Автономія відфільтровує нечесних гравців», – зазначила держсекретар штату Індіана.

Тим часом на фоні тертя між урядовцями місцевого і державного рівнів звучить попередження від науковця, що вивчає вразливість виборчих систем.

У кожному окремому випадку ми виявили шляхи, як хакери можуть зламати машини і вкрасти голоси, і ця можливість є доступною для ворогів Америки

«У кожному окремому випадку ми виявили шляхи, як хакери можуть зламати машини і вкрасти голоси, і ця можливість є, очевидно, доступною для ворогів Америки», – наголосив працівник університету Мічигану Алекс Халдермен.

За його словами, хоча виборчі машини не приєднані до інтернету, програмне забезпечення, яке їх програмує перед виборами, може стати мішенню кібератаки.