У штабі АТО заявляють про зниження бойової активності бойовиків на Донбасі

У штабі АТО заявляють про зниження бойової активності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні сепаратисти 6 разів відкривали вогонь по укріпленнях Збройних сил України.

За даними штабу, на приморському напрямку бойовики з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли опорний пункт ЗСУ біля Гнутового.

На донецькому напрямку, де зафіксована більшість обстрілів, сепаратисти відкривали вогонь по позиціях українських військових у передмісті Авдіївки, біля Опитного і Зайцевого, використовувавши гранатомети, великокаліберні кулемети, подекуди озброєння БМП.

На Луганщині бойовики з автоматичних станкових гранатометів і БМПобстріляли позиції ЗСУ біля селища Кряківка, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 23 рази порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» стверджують про три порушення з боку ЗСУ.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.