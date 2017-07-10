Російські гастролери: що робити, коли «чорний список» не такий вже й «чорний»?

Цьогоріч в Україні проходить рекордна кількість музичних фестивалів. Втім, далеко не всіх зазначених на афішах зірок зрештою чекають глядачі. Кого з російських гастролерів повертають на українському кордоні додому? А хто з них без проблем заробляє гонорари на концертних майданчиках країни навіть після виступів на окупованому Донбасі і в анексованому Криму? Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» знають відповідь.



Музичний фестиваль Atlas Weekend у Києві – п’ять діб, тисячі глядачів, вісім майданчиків і двісті музикантів з усього світу. Однак не всі концерти пройшли вдало.

Концерт гурту «Дельфін» виглядав так: глядачі ніби в караоке, на сцені група без фронтмена Андрія Лисікова. Замість нього – послання: «Є закон, який не дозволив мені перетнути кордон. Це все. Я дуже хочу бути сьогодні на цій сцені з моїми друзями. Але будьте з ними ви. Дякуємо».

У Facebook Дельфін додав: «Я був у Криму, і мене не пустили до Києва. Є такий закон, і він виконаний».

«Безпосередньо на кордоні ми заборонили в’їзд на територію України і поставили штамп про заборону в’їзду терміном на три роки», – прокоментував помічник керівника Держприкордонслужби України Олег Слободян.

І таких «нев’їзних» з початку року – вже сімдесят. Але причина для всіх одна: «За те, що вони порушували законодавство України і відвідували окупований півострів через закриті пункти пропуску», – пояснив Слободян.

Спочатку заборона стосувалася тих артистів, які підтримали анексію Криму і окупацію Донбасу. Пізніше «бан» поширився на всіх музикантів, які приїжджали з гастролями або просто як туристи на Донбас і в Крим в обхід офіційних українських прикордонних пунктів.

Серед них – і російський рокер Найк Борзов. Він, як і «Дельфін», не доїхав до Atlas Weekend. І прокоментував це в соцмережах: «Прикро, що політики, забувши про людей, втручаються і в музичне життя своїх громадян. Сподіваюся, що незабаром ситуація зміниться і музика знову не знатиме меж».

Несподіванкою заборона на в’їзд до Одеси на концерт стала і для білорусько-російської співачки Б’янки. На це вона поскаржилася в Instagram.

Як і Б’янка, ветерани російського року, гурт «Крематорій» виступали в Криму після анексії. Але попри це, прийняли запрошення організаторів Atlas Weekend. Хоча менше місяця до оупен-ейру музикантів внесли в базу сайту «Миротворець». На це «Крематорій» опублікував звернення:«Для нашого колективу немає меж і держав, є тільки люди! Ми музиканти, і для нас найголовніше – творчість». І заздалегідь скасували концерт у Києві.

Чому одним можна, а іншим – ні?

Цьогоріч Atlas Weekend відвідала рекордна кількість глядачів – близько 400 тисяч. Багато з них чекали саме тих зірок, чиї виступи скасували через заборону на в'їзд.

«На жаль, кілька виконавців дійсно не доїхали. Через деякі ситуації з порушенням норм законодавства, яке у нас кілька років тому трохи змінилося.Через ситуацію, яка виявилася в країні глобальною. Ну, в принципі, більшість артистів, навіть з Росії, до нас доїхали», – підсумував організатор Atlas Weekend Дмитро Сидоренко.

Дійсно, якщо комусь в’їзд і заборонили, то російський гурт Anacondaz хоч і порушив закон України, легко перетнув кордон і успішно виступив на київському фестивалі.

У нас на цей момент, можливо, ще не до кінця сформована доказова база

​Тож, чому одним можна, а іншим – ні? «Якщо у нас немає переконливих доказів, стосовно того чи іншого громадянина, то, звичайно, такий громадянин зможе потрапити на територію України. Просто у нас на даний момент, можливо, ще не до кінця сформована доказова база», – пояснює Олег Слободян.

Допомогти зібрати цю доказову базу прикордонники просять самих українців. На сайті відомства будь-хто охочий може додавати в «стоп-лист» відео і фото перебування російських артистів в Криму або в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР».

Музиканти Аnacondaz на зворотному шляху все ж отримали від українських прикордонників трирічну заборону на в’їзд в Україну.

«Штрафувати і саджати»: як карати порушників?

Експерти вважають: якщо є закон, його потрібно виконувати. Усім. А вибірковий підхід – комусь можна, а комусь ні – шкодить Україні.

Якщо це рішення переглядається – тому що «так треба», тому що «музичний фестиваль», бо «фанати попросили» – вибачте, це смішно, це анекдотично

«Якщо є досить жорстке рішення про недопуск на територію країни, а відносно громадянина іншої держави – це надзвичайно жорстке рішення. Якщо це рішення переглядається – тому що «так треба», тому що «музичний фестиваль», бо «фанати попросили» – вибачте, це смішно, це анекдотично. В такому випадку виглядають клоунами як ті, хто прийняв таке рішення, так і ті, хто його намагаються виконати, або не виконати», – зауважив аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

​Чинного закону достатньо не всім. Віце-прем’єр і екс-міністр культури В’ячеслав Кириленко вирішив карати не артистів, а організаторів концертів. Чиновник пропонує зобов’язати промоутерів за місяць попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських зірок. Силовики повинні їх перевірити і дати висновок: не були в Криму або на окупованому Донбасі – ласкаво просимо, були – до побачення!

Нардепи теж вирішили не стояти осторонь. Написали свій законопроект. У ньому хочуть дзеркально заборонити російським артистам виступати в Україні, а українським – в Росії, в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» і анексованому Криму. За концерт у Російській Федерації збираються карати штрафом або навіть садити – на три роки.

«Обурює, що наша влада нічого не робить. Ні СБУ, ні поліція – ніхто не працює на те, щоби притягувати їх до відповідальності якось по-іншому. Тому ми зареєстрували цей законопроект», – зазначив народний депутат України Михайло Головко.

Чорний список нев’їзних зірок – благодатна тема для пропагандистських телешоу на російських каналах.

«Маленька країна, у якої немає ніякої незалежності, у якої погана економіка, у якої немає нічого, залежна повністю від Росії, від світу! Вона не може робити сама ось такі рухи тіла – забороняти і так далі», – наполягав на одному з пропагандистських каналів російський музичний критик Сергій Сосєдов.

Гастрольний літній сезон у розпалі. Публіка вимагає видовищ. У Києві, Криму і на Донбасі. В окупованому Донецьку, де українські закони не діють, знову анонсують приїзд російських музикантів. Цього разу реперів.