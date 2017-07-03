Випускний в окупації: «Бал медалістів» і комендантський світанок

Купання у фонтанах, зустріч світанків, прощання з однокласниками: у всіх українських школах відгуляли випускні вечори. По обидва боки лінії розмежування у батьків схожі проблеми: як влаштувати незабутній випускний вечір для своїх дітей. От тільки на територіях окупованого Донбасу випускники світанок не зустрічали – через комендантську годину. І ціни на святкове вбрання там не дешевші за столичні. «Донбас.Реалії» дізнавалися, яким було головне шкільне свято в окупації.

Олена – домогосподарка з Донецька. Її чоловік працює на заправці. Для родини з невеликим достатком випускний дочки Аліси – відчутний фінансовий удар. Головний атрибут випускного – плаття для дочки, виявилося занадто дорогим, тож родині довелося шукати інші варіанти.

«Добре, що подруга – швачка, кравчиня. Вона нам буде шити плаття. Безкоштовно, так, і вважаємо, на сьогоднішній день вона буде найгарнішою в Донецьку», – каже Олена.

Жінка додає: серед вбрання на ринку, ії донці Алісі нічого не сподобалося.

Донецький ринок: «приталені піджаки і завужені брюки»

Тим не менше, продавці на Донецькому речовому ринку, який знаходиться поруч із південним автовокзалом, обіцяють: усіх одягнуть зі смаком і недорого.

«Молодіжні модельки, приталені піджаки, завужені брюки – шість, шість п’ятсот – найдорожчий», – розповідає продавчиня.

На донецьких ринках попитом користуються довгі сукні червоного кольору. Але Аліса вирішила: треба відрізнятися від подруг. Собі вона вибрала блакитне плаття.

Навіть, коли батьки готові розщедритися – відсвяткувати випускний в кращих традиціях не вийде. Олена розповідає: випускний Аліса з однокласниками буде святкувати у ресторані. Щоб забезпечити доньці свято, її батьки разом з іншими батьками однокласників скинулися по 5 тисяч рублів.

«Все ж таки, у нас комендантська година. Тому святкувати ми будемо до пів одинадцятої… Зараз час такий», – зітхає Олена.

Комендантська година і випускний

Угруповання «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, не скасували комендантську годину у дні святкування випускних. Тож, про традицію зустрічати світанок усім класом цього року мова не йшла. Останнє свято перед дорослим життям доведеться завершувати о десятій вечора, так як нічне життя Донбасу давно перетворилося у вечірнє.

Хоча ще 22 червня українські військові запропонували ввести цілодобовий «режим тиші» на час випускних вечорів – з 24 по 26 червня. Але вже у наступному своєму повідомленні заявили: бойовики угруповань «ЛНР» і «ДНР» не дотримуються домовленостей і неодноразово відкривали вогонь на донецькому і луганському напрямках.

«Бал медалістів» в «ЛНР»: з українськими кольорами

У магазинах окупованого Луганська вибір одягу великий, але покупців менше, ніж у минулі роки. Місцеві розповідають: цього року випускні у Луганську пройшли досить скромно – вчорашні школярі, в основному, забирали атестати та розходилися.

Але для 330 випускників у так званій «ЛНР» вперше влаштували «Бал медалістів»: вручили золоті та срібні медалі. У «доросле життя» випускників проводжали у спорткомплексі «Арена», де організатори щосили намагалися прикрити декораціями стільці у кольорах українського прапора. І влаштували підліткам свято в стилі СРСР.

Ціни на вечірні сукні та костюми в Луганську на рівні київських. Наприклад, сукня із довгим шлейфом коштує 18 500, про це журналісти «Донбас.Реалії» дізналися в одному із луганських бутиків. Є й дешевші сукні з Туреччини: наприклад, 5 500 або 7 200. Усі ціни зазначені в рублях. У перерахунку на гривні йдеться приблизно про дев’ять з половиною тисяч гривень.

Вечірня сукня або костюм, стрічка випускника, довгоочікуваний диплом – можна святкувати. Якщо є гроші – в кафе. У кого їх немає – у парках і скверах.

Черговий випускний бал на Донбасі відшумів. Святкове вбрання, про яке так мріяли, заховане у шафах. І тепер перед випускниками всього одне питання: що далі? Яке майбутнє їх чекає в окупованих містах?

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