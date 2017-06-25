Бойовики не дотримуються перемир’я на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 24 червня 26 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

«Незважаючи на відносне зниження середньодобової кількості ворожих обстрілів, говорити про дотримання противником й без того хиткого перемир’я не доводиться», – відзначили у штабі й додали, що сепаратисти «неодноразово застосовували й зразки озброєння, що суворо заборонені Мінськими угодами».

У штабі АТО підтвердили, що 24 червня загинули двоє українських військових. Також у цьому повідомленні вказано, що один воїн був поранений, ще двоє зазнали бойових травм.

В оприлюдненому ввечері 24 червня зведенні штаб стверджував, що на Приморському напрямку обстрілів не було. В оновленій інформації йдеться, що «на цій ділянці лінії фронту перемир’я протрималося фактично до шостої години вечора».

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах з важкої артилерії й танків. Сепаратисти, які контролюють Донецьк, нарахували 50 порушень перемир’я з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку «київських силовиків».

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від нинішньої суботи, 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Окремо український штаб АТО запропонував «освітній день тиші» на час шкільних випускних вечорів – із 8-ї ранку 24 червня до півночі 26 червня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.