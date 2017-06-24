У перший день «хлібного перемир’я» загинули двоє українських воїнів – штаб

Двоє українських військових загинули на Донбасі 24 червня – в перший день так званого «хлібного перемир’я». Про це повідомляє штаб української воєнної операції.

«Не минулося сьогодні без втрат серед українських захисників. У ході бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми», – ідеться в повідомленні.

Штаб АТО інформує про шість обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. За даними українських військових, тиша панувала лише на Приморському напрямку.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували обстріл контрольованої сепаратистами території з боку Збройних сил України в районі Первомайська. Повідомлення про це від спостерігачів наразі немає.

В угрупованні «ДНР» заявляють про 10 випадків порушення «хлібного перемир’я» з боку українських військових.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від нинішньої суботи, 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Окремо український штаб АТО запропонував «освітній день тиші» на час шкільних випускних вечорів – із 8-ї ранку 24 червня до півночі 26 червня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.