Дитячі свята в окупації

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Діти – то квіти, задля їх майбутнього ми всі живемо. Війна, яка прийшла в Україну зі сходу, триває вже більше ніж три роки. Діти ростуть, а гібридна війна тліє як мотлох, сіючи навкруги смерть та злидні. Маленькі учасники неоголошеної війни помічають все навкруги на окупованих Російською Федерацією територіях: фінансову скруту батьків, нещирість деяких вихователів в дитсадку, канонаду артилерійських систем, від якої тремтять вікна, і прикриту пропагандистськими штампами брехню вчителів.

Виникла ціла черга з охочих безкоштовно покататися на своєрідному атракціоні, влаштованому на пожежній машині. Добре те, що замість того, щоб тушити пожежі гібридної війни, принесеної у Донбас Росією, вона так порадувала місцевих дітей

Нещодавно в Чистякові, колишньому Торезі, пройшло свято за участю дітей міста. На площі були присутні пожежні машини з місцевого відділення «Міністерства надзвичайних ситуацій» «ДНР». Дітей та дорослих дивувала їх присутність. Проте інтрига тривала недовго. Після виступів гімнасток та циркового гуртка були влаштовані безкоштовні катання малечі в люльці стріли пожежної машини, яка ще в розпал бойових дій 2014 року надійшла як «гуманітарна допомога» з Російської Федерації. На маленьких дітей надягали каски задля безпеки і потім у супроводі пожежника підіймали в гору, щоб вони могли глянути на місто. Діти були в захваті, тому виникла ціла черга з охочих безкоштовно покататися на своєрідному атракціоні, влаштованому на пожежній машині. Добре те, що замість того, щоб тушити пожежі гібридної війни, принесеної у Донбас Росією, вона так порадувала місцевих дітей.

Дітям більш старшого віку пропонували приміряти протигази та протипожежні респіратори. На влаштовані у парку поряд платні атракціони за 50 рублів було мало охочих. Пояснення тому дуже просте – за зекономлені 50 рублів можна було купити аж дві пачки морозива.

Знову діти слухали пісні та пропаганду сусідньої держави-агресора зі сходу. Україну згадували лише у негативному плані, а переважно зовсім не помічали її існування

В чистяківському центрі реабілітації людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю влаштували урочистий захід «Свято сонячного дитинства». Дітей з інвалідністю вітали: донецька поетеса Галина Боженко віршами про «перемогу весни», французька «громадянка» Крістель Неан у камуфляжі, благодійний фонд російського письменника Захара Прилєпіна («заступник командира» одного з підрозділів бойовиків угруповання «ДНР» – ред.)... Знову діти слухали пісні та пропаганду сусідньої держави-агресора зі сходу. Україну згадували лише у негативному плані, а переважно зовсім не помічали її існування.

Кульмінація пропагандистської вистави прийшла з настанням сутінків, коли на греблі місцевого ставка біля ринку зібралися шістдесят учасників «акції» «Ангели» під керівництвом голови торезького відділення ГО «Донецька республіка» з метою запустити повітряні кульки з свічками на згадку про загиблих від «збройної агресії ЗСУ» дітей. Сюжет про цю «акцію» був показаний у програмі місцевого телебачення.

Смерть дітей – це справжнє горе для кожної людини по обидва боки від лінії розмежування

«Акція» «Ангели» пройшла також і в парку Щербакова у Донецьку, там навіть порахували кількість загиблих дітей – 101 дитина. Смерть дітей – це справжнє горе для кожної людини по обидва боки від лінії розмежування. Огиду викликає тільки те, як смерть дітей використовують дорослі з метою посіяти ворожнечу між людьми Донбасу та решти України.

Проте дітей важко обдурити. Любов та щирість вони відсувають серцем. Малюючи на асфальті крейдою свої перші малюнки, вони візьмуть крейду всіх кольорів веселки – блакитну, щоб намалювати небо, а жовту – для сонечка. Ніякі заборони та забобони не власні над дітьми.

Мирослав Тямущий, пенсіонер, місто Торез

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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