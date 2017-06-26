Від Донбасу до Криму: де найдорожчий шашлик

Сезон шашликів-2017 у самому розпалі. А ціни на м’ясо на українських ринках поступово повзуть вгору. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили дізнатися: чи всім сьогодні по кишені м’ясні делікатеси? І де найдорожчий шашлик – в прифронтовому Краматорську, окупованому Донецьку чи в анексованому Криму?

Підконтрольний Україні Краматорськ, окупований Донецьк і анексований кримський Сімферополь – скрізь час відпусток і пікніків. А який пікнік без шашлику? В кожному регіоні – свій рецепт і своя ціна.

На ринках Краматорська – м’ясо на будь-який смак. «Ошийок коштує 130 гривень, філейка – 120, задня частина – 120 і лопатка – 90», – демонструє м’ясний асортимент продавчиня місцевого ринку.

Найчастіше для шашлику беруть свинячий ошийок. У м’ясних рядах не приховують: свинина подорожчала і дорожчатиме ще. У Краматорську усього тиждень тому кілограм ошийка продавали за 100 гривень.

Та чи по кишені таке подорожчання м’яса жителям прифронтового Краматорська?

«Піднімають ціни, а нам не по кишені часом. Купуємо якісь реберця, обрізочки якісь, які дешевші», – зізнається місцева жителька.

​«Я собі не відмовляю, якщо їсти хочеться, то купую. Зазвичай свинину. Вона дешевша, ніж яловичина. Ну, і курятину також», – каже житель Краматорська.

Якщо одні можуть дозволити собі м’ясні страви, то інші скаржаться: м’ясо з їхнього раціону геть зникло.

«Я його взагалі не купую. У мене немає коштів на це», – каже літня жінка.

«Все піднялося в ціні! А пенсія чому не піднімається?!» – додає інша пані.

Краматорський шашлик

Олексій готує сюрприз для дружини: шашлик за старовинним вірменським рецептом. Він – нащадок вірменських князів. В його сім’ї шашлик смажать з цибулею і помідорами. Їх в Краматорськ везуть переважно з Херсона. Вартість – 23 гривні за кілограм звичайних і 25 – рожевих. Ріпчаста цибуля коштує 13 гривень.

«На все витратив трохи більше за 170 гривень», – підрахував Олексій.

Куди ж без традиційного червоного вина до м’яса? У Краматорську літр українського «молодого» напою з Овідіополя, Одеської області коштує майже 60 гривень.

«Зараз дуже не розженешся з цінами на м’ясо. Уряд свого часу відпустив ціни на продукти. Будемо сподіватися, що вони не далеко зайдуть», – додає Олексій.

Донецький шашлик

В окупованому Донецьку ціна свинячого ошийка стартує від 300 рублів за кілограм, це майже 150 гривень. М’ясо на прилавках ринків – в асортименті. Але для родини Олександра – бюджетника, який працює в технікумі – ці делікатеси недоступні. «Це не на наш бюджет», – зізнається чоловік.

Хоч фінанси і скромні, але вдома все-таки будуть – і пікнік, і шашлик. Рішення Олександра – купити курячі крильця. 105 рублів за кілограм, це близько 50 гривень.

Олександр не єдиний, хто економить буквально на всьому. Донеччани скаржаться: останнім часом їхні доходи стали мізерно малі, порівняно з цінами на підконтрольних угрупованню «ДНР» територіях.

А пенсіонерам я взагалі не розумію як можна жити!? Ось у мене сусідка. Їй на два тижні грошей не вистачає

«Піднялися ціни на все – курка, фарш. І ті подорожчали. А пенсіонерам я взагалі не розумію як можна жити!? Ось у мене сусідка. Їй на два тижні грошей не вистачає. Вона сидить, каже, голодна. Ось ми її підгодовуємо», – розповідає жителька Донецька.

Пакет курячих крилець обійшовся в 210 рублів – приблизно 90 гривень. Плюс пляшка вина. Олександр обрав найдешевше: «Кубанське вино – російське. Ціна дуже вдала – 147 рублів. Будемо його брати».

Сімферопольський шашлик

На черзі – ринок в окупованому кримському Сімферополі. Тут приватний підприємець Антон шукає всі інгредієнти для свого перевіреного рецепту шашлику.

– Ошийок – скільки ви сказали коштує?

– 330 рублів.

– А яке дешевше: російське чи наше?

– Ціна однакова.

Для кримчан, яким не по кишені свинина від 330 рублів і вище, а це близько 160 гривень, на ринках є курячі стегенця по 129 рублів за кілограм, що у гривнях – майже 60.

​У пошуках вина для шашлику Антон прямує до супермаркету: «Так, ну що? Є «Каберне» – напівсолодке червоне. Звідки воно? Росія. Ми ж не знаємо, що це за вино. Давай – «Інкерман». А ось наше кримське «Каберне». Воно коштує 211 рублів».

Аналогічне українське вино в тому ж Краматорську – майже в половину дешевше. Покупки здійснили, тепер Антон маринує шашлик.

«Для шашлику все-таки обрав кримське м’ясо, бо на відміну від російського, якість його все-таки краща. Російське м’ясо незрозуміло скільки їде через переправу. Купив два кілограми м’яса по 350 рублів. Дорожчає м’ясо, як і все інше», – підсумовує кримчанин.

Де шашлик найдорожчий?

В результаті умовний індекс шашлику цього літа такий: рекомендований продавцями на всіх ринках свинячий ошийок в підконтрольному Україні Краматорську коштує 130 гривень за кілограм. В окупованому Донецьку – 300 рублів, це близько 150 гривень. Найдорожчим виявився шашлик в анексованому Криму – від 330 до 350 рублів за кілограм, а це в перерахунку на гривні – починаючи від 160.

На перший погляд різниця невелика. Але для кожного – відчутна.

Бюджетний шашлик Олександра з окупованого Донецька – для його родини задоволення недешеве. На свою зарплату Олександр особливо не розгуляється. Але він радіє й економ-варіанту – з курки.

У родині нащадка вірменських князів Олексія з прифронтового Краматорська – шашлик готують тільки на великі свята.

У Криму таке застілля – теж влітає в копієчку. Навіть підприємцю Антону. Адже тут шашлик – найдорожчий.