Пригоди італійських бойовиків на Донбасі: хто воює проти української армії?

Нові пригоди італійців – тепер в нереалізованій «Новоросії». Десятки жителів південноєвропейскої країни раптом опинилися на окупованому Донбасі. Воюють проти української армії, просувають пропаганду в соцмережах і навіть відкривають фейкові культурні центри. Як італійці стають бойовиками? І чи загрожує їм кримінальне переслідування в Україні і на батьківщині? З італійськими «солдатами удачі» спілкувалися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Як італійці угруповань «ЛНР» та «ДНР» потрапили з Апеннін в окопи на Донбасі?

Поки ніхто не відкриє кримінальну справу, вони – вільні люди

«Всі знають, що вони воюють в іншій державі, але поки ніхто не відкриє кримінальну справу, вони – вільні люди», – говорить журналіст, автор інтернет-видання «Stopfake» Мауро Воерціо.

Що відповіли бойовики на запитання журналістів «Донбас.Реалії»? Як одному з них вдалося змінити камуфляж на діловий костюм? І чому в парламент Італії місцевий політик прийшов з георгіївською стрічкою і значком угруповання «ДНР»?

Андрео Пальмері: «Побачимося у Львові»

Ці троє на фото – перші італійці на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Приїхали в 2014-му і перебувають там до сьогодні.

Андрео Пальмері – ультрас із італійської Тоскани. На батьківщині його засудили за побиття. Але з-під домашнього арешту він втік до угруповання «ЛНР».

Спочатку взяв до рук автомат. Але навесні цього року з бойовика перевтілився в керівника фейкової організації в Луганську.

Побачимося у Львові

Журналісти «Донбас.Реалії» зв’язалися з Пальмері в соцмережах. Але на всі наші запитання отримали одну відповідь: «Побачимося у Львові».

Габріель Каругате: відпочив в Італії – і знову на Донбас



Більш говірким виявився Габріель Каругате. На фотографіях він зі зброєю. Навесні 2015-го «стрілок Каругате» навіть отримав орден від угруповання.

Але, попри участь в боях на Донбасі, Габріель підтвердив «Донбас. Реалії»: спокійно перетинав італійський кордон.

«Я вже їздив додому, відпочити. Тепер в Донецьку живу», – відповів бойовик.

Дехто їздив в Італію, а потім повертався на Донбас. І ніхто їх не затримував

Ми не знаємо є чи немає проти цих людей розслідування в Італії. Деякі з них їздили в Італію, а потім знову поверталися на Донбас. І ніхто їх не затримував», – розповідає Мауро Воерціо.

Массіміліано Каваллері: «В Італії він вважається терористом»

Один з найвідоміших італійців в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» Массіміліано Каваллері. Бойовики дали йому позивний «Спартак».

«В Італії він уже вважається терористом. Є такий закон, який забороняє повертатися, тому що може потрапити до в’язниці», – так про нього розповідають на одному з пропагандистських каналів угруповання.

У соцмережах Каваллері хвалиться нагородами від бойовиків і свіжими фотографіями з окопів. На повідомлення «Донбас.Реалії» не відповів. Але ось італійським журналістам інтерв’ю роздає регулярно.

Італія найбільш проросійська в Європі, представництво «ДНР» знаходиться в Італії

«Італія найбільш проросійська країна в Європі, представництво «ДНР» знаходиться в Італії. Ми знаємо, що керівник цього фейкового «консульства» дружить з тими, хто безпосередньо воює на Донбасі», – пояснює автор інтернет-видання «Stopfake» Мауро Воерціо.



Мауріціо Марроне: депутат П’ємонту двічі їздив на Донбас

Мауро розповідає про свого співвітчизника – Мауріціо Марроне – муніципального депутата провінції П’ємонт. Він уже двічі, порушуючи українські закони, відвідував угруповання «ЛНР» та «ДНР».

Саме Марроне в українських ЗМІ називають автором доносу, за яким в Італії заарештували українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Цього тижня Марроне з георгіївською стрічкою на рюкзаку і значком угруповання «ДНР» на піджаку прийшов в будівлю парламенту Італії.

«Цей захід з самого початку був задуманий як захід не від партії, а від прямих свідків подій на Донбасі», – прокоментував він.

На прес-конференції Марроне в компанії Ірини Осипової – представника російської організації «Рим». Саме Осипова в жовтні 2014-го однією з перших взяла інтерв’ю у того самого Пальмери, який тепер називає себе керівником італійського центру культури в Луганську.

На прес-конференцію в будівлі парламенту Італії не змогли потрапити представники українського посольства. Але дипломати запевняють, головне – захід проігнорували самі італійські парламентарії.

До цієї прес-конференції партія «Брати Італії» не має відношення

«До цієї прес-конференції партія «Брати Італії» не має відношення. Вважаємо, що коли мова йде про обговорення таких серйозних і делікатних проблем, потрібно залучати дві сторони», – сказав депутат італійського парламенту від партії «Брати Італії» Едмондо Чіріеллі.

Україна повинна судити італійських бойовиків – журналіст

«В цьому орендованому російськими організаціями залі відбувається ніщо інше як просто приватне дійство окремих російських організацій», – заявив радник посольства України в Італії Дмитро Воловніков.

Втім, Марроне не лише проводить прес-конференції «для своїх». Його запрошують на ефіри місцевих телеканалів, де так і представляють: представник «ДНР».

І дружба депутата з тими, хто воює в іншій країні в рядах бандформувань, схоже, нікого не бентежить. Як і те, що багато італійців воювали на окупованому Донбасі, а потім спокійно повернулися додому в Італію.

«Мій друг-італієць, він тут в аеропорту 2014-2015 роках був, він повернувся в Італію потім», – сказав в одному з інтерв’ю італієць.

Якщо Україна зацікавлена притягнути до відповідальності цих людей, вона повинна робити те, що зробила Італія проти Віталія Марківа

«Якщо Україна зацікавлена притягнути до відповідальності цих людей, вона повинна робити те, що зробила Італія проти Віталія Марківа: почати розслідування і довести, що ці люди воювали проти України, і звернутися до Італії з проханням затримати цих людей», – зазначає журналіст Мауро Воерціо.

За оцінками італійських журналістів, в різний час проти української армії воювало близько 30-ти громадян Італії. І поки жоден з них не був заарештований.