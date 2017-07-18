Ватажок угруповання «ДНР» заявив про створення «Малоросії»

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив 18 липня в Донецьку про створення «держави» під назвою «Малоросія». Про це повідомляють російські та сепаратистські сайти.

Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

Сепаратисти також твердять, що ця «держава» стане «правонаступницею України».

В угрупованні «ЛНР» наразі жодним чином не коментували заяв сепаратистів, які контролюють Донецьк і частину Донецької області.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.