Голова ОБСЄ закликав сепаратистів не ставити під загрозу виконання Мінських домовленостей

Голова ОБСЄ Себастьян Курц відреагував на заяву ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії».

«Стурбований з приводу подій в Україні – декларування «Малоросії»; потрібно уникати дій, що ставлять під загрозу виконання Мінських домовленостей», – написав він у Twitter.

За повідомленнями російських та сепаратистських медіа, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив 18 липня в Донецьку про створення «держави» під назвою «Малоросія». Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

У відповідь Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією, є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, вже закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі», і висловили сподівання, що Москва не буде поважати й визнавати цієї заяви.

Цю заяву вже також різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а крім того, і в самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.