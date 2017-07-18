Турчинов: Заяви про «Малоросію» свідчать про бажання Росії відновити наступ на захід

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов назвав заяву про створення «Малоросії» виявом бажання Кремля відновити просування військової агресії на захід. Відповідна заява опублікована на сайті РНБО.

«Ця збочена маячня, яка була написана в Кремлі та озвучена рядженими клоунами на кшталт Захарченка, свідчить про бажання московських «стратегів» знову відновити просування військової агресії на захід, втягуючи в криваві жорна нові регіони України», – сказав Турчинов.

За повідомленнями російських та сепаратистських медіа, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив 18 липня в Донецьку про створення «держави» під назвою «Малоросія». Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

Представники угруповання «ЛНР» свою участь у «засіданні представників регіонів» у Донецьку, на якому нібито було ухвалено це рішення, заперечують.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.

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