Муженко: «Малоросію» чекає доля «Новоросії»

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко назвав заяву очільник угруповання «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії» проявом «хворої фантазії» і висловив упевненість у тому, що Україні вдасться зберегти територіальну цілісність.

«Український народ поховав «новоросію», поховає і «малоросію». Хворі фантазії російських маріонеток завжди зникають, як мара», – написав він у Facebook.

Влітку 2014-го року колишній депутат Верховної Ради від «Партії регіонів» Олег Царьов почав брати активну участь у «політичній» діяльності збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. Він заявляв, що очолив «парламент» об’єднання цих угруповань, так званого «союзу народних республік», а після провалу цієї спроби їх об’єднання – «парламент» іншого такого об’єднавчого проекту, відомого як «Новоросія». Цей проект теж залишився на словах і на папері, і у травні 2015 року Олег Царьов офіційно оголосив про його «замороження». Зараз Царьова судять за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За повідомленнями російських та сепаратистських медіа, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив 18 липня в Донецьку про створення «держави» під назвою «Малоросія». Як ідеться в цих повідомленнях, «представники «ДНР», «ЛНР» та 19 регіонів України оголосили сьогодні про створення держави «Малоросії». У «конституційному акті» вказано, що столицею нової «держави» стане Донецьк.

Представники угруповання «ЛНР» свою участь у «засіданні представників регіонів» у Донецьку, на якому нібито було ухвалено це рішення, заперечують.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.