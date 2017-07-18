Представник Росії на переговорах у Мінську підтвердив невідповідність «Малоросії» домовленостям

Представник Росії у Тристоронній контактній групі, що веде в білоруському Мінську переговори про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, Борис Гризлов підтвердив, що заяви з боку сепаратистів про «створення держави Малоросії» «не вписуються в мінський процес».

У розмові з журналістами в Москві Гризлов назвав ці заяви лише «закликом до дискусії» і наголосив, що ніяких правоустановчих наслідків вони не мають.

«Найімовірніше, ця пропозиція має стосунок до інформаційної війни і не є предметом реальної політики», – сказав він, коментуючи зроблену раніше в понеділок в Україні заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, Олександра Захарченка про «створення держави Малоросії». В неї, за словами Захарченка, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським».

У відповідь Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією, є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, вже закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі», і висловили сподівання, що Москва не буде поважати й визнавати цієї заяви.

Цю заяву вже також різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а крім того, і в самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.