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18 Липень 2017, Київ 17:02
Новини | Політика

Франція і Німеччина закликали Росію засудити заяви про «Малоросію»

Germany -- The flags of Germany and France are seen in front of the the Chancellery, before the meeting between German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron in Berlin, May 15, 2017

Франція і Німеччина закликали Росію засудити заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, Олександра Захарченка про «створення держави Малоросії».

Як було наголошено на брифінгу в Міністерстві закордонних справ Франції, ця заява є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі».

«Франція залишається відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Мінські домовленості, підписані Росією і Україною і схвалені в «нормандському форматі», а також у Раді безпеки ООН, є єдиним форматом, визнаним усіма сторонами, для досягнення мирного і стійкого вирішення кризи в цій країні» – таку офіційну позицію Парижа навели на брифінгу.

У Німеччині речниця уряду країни так само висловила очікування, що Росія негайно засудить заяви про «Малоросію» і не буде поважати і визнавати його. Берлін вважає ці заяви «цілковито неприйнятними», заявила речниця в інтерв’ю медіакомпанії «Німецька хвиля».

Берлін вважає переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, наголосила речниця. Йдеться, зокрема, про виконання мінських угод Росією, Україною і сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Москва.

Раніше в понеділок ватажок угруповання «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським». Цю заяву вже різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.

Франція і Німеччина, разом із Україною і Росією, є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України.

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