Франція і Німеччина закликали Росію засудити заяви про «Малоросію»

Франція і Німеччина закликали Росію засудити заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, Олександра Захарченка про «створення держави Малоросії».

Як було наголошено на брифінгу в Міністерстві закордонних справ Франції, ця заява є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі».

«Франція залишається відданою повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Мінські домовленості, підписані Росією і Україною і схвалені в «нормандському форматі», а також у Раді безпеки ООН, є єдиним форматом, визнаним усіма сторонами, для досягнення мирного і стійкого вирішення кризи в цій країні» – таку офіційну позицію Парижа навели на брифінгу.

У Німеччині речниця уряду країни так само висловила очікування, що Росія негайно засудить заяви про «Малоросію» і не буде поважати і визнавати його. Берлін вважає ці заяви «цілковито неприйнятними», заявила речниця в інтерв’ю медіакомпанії «Німецька хвиля».

Берлін вважає переговори єдиним шляхом вирішення конфлікту в Україні, наголосила речниця. Йдеться, зокрема, про виконання мінських угод Росією, Україною і сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Москва.

Раніше в понеділок ватажок угруповання «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським». Цю заяву вже різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.

Франція і Німеччина, разом із Україною і Росією, є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України.