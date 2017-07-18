«Малоросія» Захарченка – це пробна куля від Росії – Ніколаєнко

Після так званої «Новоросії» – так звана «Малоросія». Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко пропонує для України такий варіант. Три роки тому у Москві проект окупації України називали «Новоросією». Зокрема і Володимир Путін уживав такий термін, роблячи відповідні історичні екскурси. Президент Порошенко заявив сьогодні, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом, попри будь-які заяви з боку проросійських маріонеток. Тим часом понад дві третини українців згодні на компроміси заради досягнення миру на Донбасі, силовий шлях відновлення миру підтримує один із п’яти. Про це свідчить опитування Фонду «Демократичні ініціативи», і соціологічної служби Центру Разумкова. Про це у «Вашій Свободі» – екс-перший заступник голови Донецької ОДА Андрій Ніколаєнко та перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко.