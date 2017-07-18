Порошенко: Захарченко є маріонеткою, яка транслює меседжі з Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідери угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко й Ігор Плотницький є маріонетками, які транслюють меседжі влади Росії. Як повідомляє прес-служба президента України, він сказав про це під час свого візиту до Грузії.

«Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький – це не політичні фігури, це – маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отриманні з Росії», – сказав Порошенко.

«З початку військової агресії проти моєї нації метою Росії було поділити Україну на частини. Проект «Новоросії» включав дев’ять регіонів України. Цей проект повністю зазнав краху», – додав Порошенко.

Він наголосив на важливості імплементації Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі. «Ми сподіваємось на реінтеграцію Донбасу та Криму і відновлення українського суверенітету над цими територіями», – наголосив президент.

18 липня лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявив про створення «держави» під назвою «Малоросія» із «столицею» в Донецьку, про що, за його словами, домовилися «представники «ДНР», «ЛНР» і 19 регіонів України.

Водночас представники луганських сепаратистів заявили, що ніяких домовленостей не укладали і не були присутні на зустрічі в Донецьку, про яку говорив Захарченко.

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