Уточнені дані: 4 військових загинули, 1 потрапив у полон на Донбасі 20 липня

Прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі уточнює, що 20 липня внаслідок обстрілу бойовиків на сході України загинули четверо українських військових, один потрапив у полон, ще сім – поранені.

Раніше речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомляв про загибель п’яти і поранення двох військових 20 липня на Донбасі.

Попередньої доби, 19 липня, у зоні конфлікту на сході України загинули четверо військових: один – від пострілу снайпера бойовиків, троє – через підрив на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців були поранені.

За даними військових, бойовики масовано атакували позиції українських сил, зокрема в районі Красногорівки і Новгородського на Донеччині, застосовуючи міномети, артилерію калібром 122 міліметри, танки й установки «Град-П».

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донеччини, заявили про обстріли їхніх позицій українськими військовими, зокрема на околицях Донецька та Горлівки. За повідомленням, були поранені троє цивільних жителів Донецька.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.