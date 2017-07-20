Лисенко: 5 українських військових загинули через обстріл Красногорівки і Новгородського

Внаслідок обстрілу бойовиками Красногорівки і Новгородського на Донеччині вранці 20 липня загинули п’ятеро українських військовослужбовців, двоє були поранені, повідомляє речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«Після 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 мімліметри, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу понесли значні втрати: четверо військовослужбовців загинуло, двоє поранених», – сказав Лисенко.

Він додав, що внаслідок обстрілу постраждали і житлові квартали Красногорівки, там пошкоджено будинок.

«Крім того, ще один український воїн загинув під час обстрілу Новгородського, що на Донецькому напрямку», – зазначив Лисенко.

Вранці штаб української воєнної операції на сході України повідомив про загибель чотирьох українських бійців і поранення трьох протягом минулої доби, 19 липня.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донеччини, заявили про обстріли їхніх позицій українськими військовими, зокрема на околицях Донецька та Горлівки. За повідомленням, були поранені троє цивільних жителів Донецька.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.