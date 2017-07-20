На Донбасі загинули четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 19 липня загинули четверо українських військових, ще троє були поранені, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, троє загиблих і стільки ж поранених підірвалися на невідомому вибуховому пристрої близько 18:00 у районі селища Новотошківське в Луганській області.

Як інформує штаб АТО, загалом 19 липня підтримувані Росією бойовики 21 раз порушили перемир’я, українські військові 13 разів відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про бої на околицях Донецька та Горлівки, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 19 липня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.