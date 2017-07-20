Бойовики вночі обстріляли Мар’їнку і Красногорівку, даних про постраждалих поки немає – поліція

Підтримувані Росією бойовики протягом ночі обстрілювали два прифронтові міста Донецької області Мар’їнку і Красногорівку, повідомляє поліція Донеччини. Інформації про постраждалих на даний час немає, проте фіксуються руйнування і ушкодження житлових будинків.

Як повідомили в поліції, обстріли тривали від півночі і до майже восьмої години ранку.

«На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські та співробітники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу у багатоповерхівці Красногорівки, куди влучив снаряд. Жителі багатоповерхівки евакуйовані. Попередньо встановлено, що квартира, де розірвався снаряд та розташований епіцентр пожежі, була нежилою», – йдеться в повідомленні.

За фактом обстрілів порушили кримінальну справу за статтею «терористичний акт».

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донеччини, заявили про обстріли їхніх позицій українськими військовими, зокрема на околицях Донецька та Горлівки.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.