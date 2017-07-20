У Росії не підтвердили планів телефонної розмови лідерів «нормандського формату»

Кремль тим часом не підтверджує інформації, що телефонна розмова лідерів України, Франції, Німеччини і Росії в так званому «нормандському форматі» щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу призначений на 24 липня, як повідомив напередодні представник ОБСЄ.

Як сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков російському агентству «ТАСС», іще тривають переговори про це за лінією помічників державних керівників і за дипломатичними каналами.

Про те, що телефонна розмова чотирьох керівників має відбутися наступного понеділка, 24 липня, повідомив у середу спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську.

Останнім часом керівники чотирьох країни провели низку окремих зустрічей, у перебігу яких, за повідомленнями, досягли домовленості про телефонну розмову всіх чотирьох – її спершу прогнозували на кінець червня, початок липня, потім стали говорити про термін до кінця липня. Президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що після такої розмови вдасться організувати і особистий саміт чотирьох керівників.

Перед тим міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що на телефонну дискусію чотирьох керівників Київ «виносить чітке питання: Росія надалі не повинна мати можливості порушувати мінські угоди».