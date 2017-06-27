Україна готує телефонну конференцію країн «нормандського формату» –  міністр Клімкін у Римі

Україна має намір організувати телефонну конференцію країн-членів «нормандського формату» з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив у вівторок у Римі міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом.

На прес-конференції у зовнішньополітичному відомстві Італії, Клімкін повідомив, що телефонна конференція між чільними представниками України, Росії, Німеччини та Франції має відбутися найближчим часом, «йдеться про лічені дні».

За словами Клімкіна, на телефонну дискусію Київ «виносить чітке питання: Росія надалі не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди».

Москва має припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, включно з українсько-російським кордоном, звільнити полонених та сприяти проведенню вільних виборів, – заявив Павло Клімкін у Римі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у вівторок глава зовнішньополітичного відомства України зустрівся з італійським колегою Анджеліно Альфано. Той – зі свого боку – запевнив, що Італія не шкодуватиме зусиль для відновлення економічного розвитку України в контексті дії Угоди асоціації з ЄС, економічну частину якої підписали три роки тому.

«Ми не будемо шкодувати зусиль, щоб заспокоїти італійських інвесторів стосовно того, що Україна перебуває в пошуку стабільності. Наші економічні оператори прагнуть безпеки, і ми працюємо разом, щоб допомогти гарантувати цю безпеку», – заявив міністр Анджеліно Альфано.

Він додав, що наступного року внесок Італії у плані безпеки посилиться, адже ця країна перебирає головування в ОБСЄ. Аджеліно Альфано вкотре підтвердив офіційну позицію Рима, що «Італія не визнає анексії Криму Росією ні в якій формі».

Міністр закордонних справ Італії назвав переговори з українським колегою корисними і конкретними, та висловив задоволення щодо рівня розвитку двосторонніх відносин.

У рамках дводенного візиту до Рима міністр Павло Клімкін виступив також на слуханнях комітету закордонних справ в італійському парламенті, де йшлося про двосторонню співпрацю та розвиток ситуації на Сході України у контексті дотримання мінських домовленостей.