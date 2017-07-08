Меркель повідомила про згоду з Путіним і Макроном щодо телефонної бесіди про Україну

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, підбиваючи підсумки саміту країн «Групи двадцяти» у Гамбурзі в суботу, заявила, що 8 липня разом з президентами Франції та Росії була досягнута домовленість про проведення телефонної бесіди на тему врегулювання ситуації на сході України у «нормандському форматі».

«Ми не ухвалили якогось рішення. Але домовилися, що матимемо телефонну розмова разом з Україною, щоб ми продовжити цей (нормандський – ред.) формат», – сказала Меркель.

Вона заявила про «дуже повільний» прогрес у реалізації Мінських угод з припинення вогню на сході України.

8 липня під час саміту G20 канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін мали робочий сніданок, під час якого йшлося про ситуацію на частині території Східної України. Повідомлялося, що на тій зустрічі сторони підтвердили важливість імплементації угоди про припинення вогню на сході України, згідно з положеннями мінських домовленостей.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 10 тисяч людей. Так само Москва заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».