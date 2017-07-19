Зустріч у Мінську: телефонну розмову лідерів «нормандського формату» запланували на 24 липня

Телефонна розмова керівників країн-учасниць «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу – України, Франції, Німеччини і Росії – має відбутися наступного понеділка, 24 липня, сказав спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську.

За його словами, на зустрічі, серед іншого, обговорювали давно заплановане, але так досі і не здійснене розведення сил у районі Станиці Луганської неподалік окупованого Луганська. Як сказав Сайдік, він сподівається на позитивне вирішення цього питання ще до телеконференції чотирьох лідерів.

Він схвально відгукнувся про останнє наразі перемир’я в зоні конфлікту, так зване «хлібне», оголошене з 24 червня. За словами Сайдіка, завдяки цьому кількість обстрілів скоротилася, хоча місія ОБСЄ далі фіксує порушення режиму припинення вогню в низці «гарячих точок».

Крім того, сказав австрійський дипломат, на зустрічі обговорювали зони безпеки навколо Донецької фільтрувальної станції і насосної станції «Василівка», що забезпечують питною водою значне число населення по обидва боки лінії контакту.

Сайдік також констатував, що успішно запрацював новий механізм оплати за постачання води до окупованих частин Донбасу, в першу чергу на Луганщину.

Також певного поступу досягли в узгодженні списків утримуваних осіб, яких мали б звільнити. Щодо цих списків вдалося узгодити ще кілька позицій, повідомив Мартін Сайдік.

Наступна така зустріч у Мінську призначена на 2 серпня.

Раніше в середу представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що представники окремих районів Донецької і Луганської областей на переговорах у Мінську підтвердили утримання 71 українця: 56 бранців підтвердили сепаратисти в Донецькій, а 14 – у Луганській областях.

«Про цьому ОРДЛО заявили, що перевіряють інформацію про утримання ще 6 українців – в тому числі і журналіста Станіслава Асєєва і українки (вона має вади слуху) Людмили Сурженко, що кілька днів тому зникла на КПВВ «Станиця Луганська». Представники бойовиків знову цинічно розігрують спектакль щодо Стаса Асєєва, незаконне утримання якого вже місяць «не можуть» офіційно підтвердити», – написала Геращенко у фейсбуці.

За її словами, українська сторона не погоджується з деякими вимогами сепаратистів щодо обміну, але готова йти на компроміси для звільнення заручників.

«Найбільш проблемними залишаються питання, що ОРДЛО вимагає звільнення 63 злочинців, які не мають ніякого стосунку до конфлікту на Донбасі, ОРДЛО в ультимативному тоні вимагають звільнення цих кримінальних злочинців», – зазначила вона.

Крім того, речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами зустрічі повідомляла, що Тристороння контактна група закликала утриматися від заяв, що суперечать мінським домовленостям, зокрема про створення «Малоросії». За словами Оліфер, українська сторона закликала Росію засудити такі кроки з боку угруповання «ДНР», а також скасувати указ президента Росії про визнання документів, виданих на непідконтрольних Україні територіях.

Окрім того, зазначила речниця, на зустрічі йшлося про надання доступу представникам місії ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема – на ділянці українсько-російського кордону.