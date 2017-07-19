Росія закликала ЄС вимагати виконання «Мінська» від Києва

Росія закликала Європейський союз вимагати виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу від України, повідомило Міністерство закордонних справ у Москві.

Як мовиться в повідомленні, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на традиційній зустрічі з послами країн-членів Євросоюзу і керівником представництва ЄС у Росії, традиційно для Москви уникаючи слова «Україна», «закликав ЄС активно сприяти повному і беззастережному виконанню Києвом своїх зобов’язань» за мінськими угодами.

Лавров також «наголосив на абсурдності пов’язування Євросоюзом нормалізації відносин із Росією з повним виконанням мінських домовленостей», мовиться в повідомленні.

Про невиконані зобов’язання Москви щодо виконання мінських угод у повідомленні нічого не згадано.

Росія регулярно заявляє, що вимагає від країн Заходу тиску на владу України, щоб домогтися від неї виконання мінських угод. При цьому Москва не згадує свої невиконані зобов’язання за цими домовленостями чи й прямо заперечує їх, твердячи, що підписувала угоди як «гарант», а не як учасник і що ніяких зобов’язань за ними не має.

На Заході натомість нагадують Росії про необхідність виконати її зобов’язання за мінськими угодами, серед яких, зокрема, припинення вогню, звільнення заручників, виведення з території України «іноземних» збройних формувань і озброєнь чи передача нині непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону під контроль ОБСЄ, перш ніж її повернуть під контроль України.

На Заході, і зокрема в ЄС, щоразу наголошують, що саме це є передумовою можливості послабити кілька пакетів міжнародних санкцій, що були накладені щодо Росії через агресію Москви на сході України, серед них і найболючіших для Росії, що спрямовані проти цілих деяких секторів російської економіки.