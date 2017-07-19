Тристороння контактна група у Мінську засудила заяви про «Малоросію» – Оліфер

Тристороння контактна група закликала утриматися від заяв, що суперечать Мінським домовленостям, зокрема про створення «Малоросії», написала у Facebook речниця представника України на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами зустрічі 19 липня.

«Заяви щодо так званої «Малоросії» не відповідають основам Мінського процесу і не сприяють урегулюванню ситуації на Донбасі. Спроба розділити Україну не є новою, і ще 2014-го вона зазнала поразки. Замість того, щоб говорити про реінтеграцію, на яку направлений Мінський процес, представники ОРДО заявляють про деякі окремі треки, які суперечать взятим на себе зобов’язанням», – зазначила вона.

За словами Оліфер, українська сторона закликала Росію засудити такі кроки з боку угруповання «ДНР» й скасувати указ президента Росії про визнання документів, виданих на непідконтрольних Україні територіях.

Окрім того, зазначає речниця, на зустрічі йшлося про надання доступу представникам місії ОБСЄ до всієї території окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема – на ділянці українсько-російського кордону.

У гуманітарній підгрупі, за словами Оліфер, тривало обговорення щодо звільнення заручників. Тут речниця Леоніда Кучми підтвердила попередню заяву представниці України у цій підгрупі Ірини Геращенко про те, що бойовики не підтверджують утримання у заручниках 6 людей, зокрема, журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), однак у цифрах є розбіжність: Оліфер говорить про підтверджене утримання 70 людей, а Геращенко – 71.

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 5 липня, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб.