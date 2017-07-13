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13 Липень 2017, Київ 15:08
Новини | Політика

Саміт Україна – ЄС: Туск наголосив на підтримці Києва і відповідальності Москви за «Мінськ»

Дональд Туск, Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер (л > п) на прес-конференції в Києві, 13 липня 2017 року

Президент Європейської ради Дональд Туск наголосив на підтримці територіальної цілісності України з боку Європейського союзу і вимоги до Росії повністю виконати мінські домовленості про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Європейський союз, за його словами, знову чітко дав знати, що рішуче підтримує Україну проти агресії Росії і спроб підірвати незалежність України.

«Ми знову заявили про нашу постійну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми не визнаємо незаконної анексії Криму», – сказав він на спільній прес-конференції в перебігу саміту Україна – ЄС у Києві з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

«Ми закликаємо до повного виконання мінських угод усіма сторонами і наголошуємо на відповідальності Росії щодо цього», – додав Туск.

Він додав, що санкції Європейського союзу щодо Росії залишаться чинними до повного відновлення суверенітету України.

Туск також закликав Росію негайно звільнити всіх, за його словами, незаконно утримуваних у Росії і в окупованому Криму українських громадян.

Крім того, сказав він, Європейський союз визнає європейські прагнення і вітає європейський вибір України.

Раніше в четвер Порошенко, виступаючи на саміті, заявив, що Україна чітко задекларувала свої європейські прагнення і європейський вибір, і «ніхто не має права в нас цього забрати».

Він також назвав агресію Росії, що триває проти України, найбільшим викликом, із яким держава зустрілася за час від відновлення незалежності, подякував Євросоюзові за підтримку у протистоянні цій агресії і висловив надію і припущення, що наступні саміти Україна – ЄС колись могли б відбутися в Донецьку і Ялті, що нині перебувають під окупацією.

Порошенко, Туск і Юнкер зустрілися перед самітом «Україна – ЄС» (відео)
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У четвер у Києві відбувається 19-й саміт Україна – ЄС. Із боку Євросоюзу в ньому беруть участь президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. У саміті також беруть участь українські урядовці і представники Європейської комісії.

Напередодні саміту Порошенко заявляв, що на ньому буде йтися про перехід на новий етап партнерства між Україною і Європейським союзом.

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