Наступні саміти Україна – ЄС мали б пройти в Донецьку і Ялті – президент

Президент України Петро Порошенко висловив надію і припущення, що наступні саміти Україна – ЄС колись могли б відбутися в Донецьку і Ялті, що нині перебувають під окупацією.

Виступаючи на нинішньому 19-му саміті Україна – ЄС у Києві, він назвав російську агресію, що триває проти України, найбільшим викликом, із яким держава зустрілася за час від відновлення незалежності. Це, за його словами, окупація частини території України, незаконна анексія Криму, гібридна війна, що розгорнена проти України «на всіх фронтах – військовому, політичному, економічному, гуманітарному, інформаційному та в кіберпросторі».

Забезпечення всеосяжного і сталого вирішення нинішньої кризи можливе лише за умови повного і безповоротного повернення Росії в рамки міжнародного права, наголосив президент.

Саме тому, сказав Порошенко, вирішальне значення має збереження єдності всередині ЄС і солідарності з Україною.

Він подякував присутнім високим представникам ЄС за те, що всі ці роки Європейський союз дуже яскраво це демонстрував. Зокрема, зазначив Порошенко, свідченням цієї підтримки є продовження економічних санкцій Євросоюзу проти Росії до січня 2018 року та кримського пакету санкцій до червня 2018 року і чітке наголошення, що санкції будуть збережені до повної імплементації мінських угод.

«Ми сподіваємося на подальше посилення провідної ролі ЄС у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі і на підтримку міжнародних ініціатив України з деокупації Криму. Дуже важливо, що в «нормандському форматі», який сьогодні є важливим інструментом для забезпечення деескалації конфлікту і виведення російських військ за територію України, є Франція та Німеччина, які представляють не лише свої держави, а й увесь ЄС», – сказав голова держави.

У четвер у Києві відбувається 19-й саміт Україна – ЄС. Із боку Євросоюзу в ньому беруть участь президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. У саміті також беруть участь українські урядовці і представники Європейської комісії.

Напередодні саміту Порошенко заявляв, що на ньому буде йтися про перехід на новий етап партнерства між Україною і Європейським союзом.