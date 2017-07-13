Порошенко: Україна задекларувала європейський вибір, і ніхто не має права його забрати

Україна чітко задекларувала свої європейські прагнення і європейський вибір, заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи на саміті Україна – ЄС у Києві.

«І ми нікому це не віддамо. І ніхто не має права у нас цього забрати», – наголосив він.

Президент висловив вдячність Європейському союзові, що він «із року в рік твердо заявляє про визнання і підтримку прагнень українського народу до свободи, демократії і утвердження спільних європейських цінностей».

Голова держави висловив бажання, щоб переваги євроінтеграції відчув кожен громадянин України. Серед таких переваг він назвав вихід українського бізнесу на ринки Євросоюзу, прихід до України великих інвестицій і новітніх технологій, ривок у розвитку міжлюдських стосунків тощо.

У четвер у Києві відбувається 19-й саміт Україна – ЄС. Із боку ЄС у ньому беруть участь президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. У саміті також беруть участь українські урядовці і представники Європейської комісії.

Напередодні саміту Порошенко заявляв, що на ньому буде йтися про перехід на новий етап партнерства між Україною і Європейським союзом.