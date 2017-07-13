Порошенко: понад 100 тисяч українців скористалися безвізом

Президент України Петро Порошенко заявляє, що понад 100 тисяч громадян України скористалися безвізовим режимом з Євросоюзом.

«Вже більше 100 тис. українців скористалися безвізом, на власні очі подивившись, що таке ЄС і за яке майбутнє ми продовжуємо боротися», – заявив Порошенко.

За даними українських прикордонників, станом на 26 червня було 43 відмови у перетині кордону, більшість відмов пов’язана з попередніми порушеннями міграційного законодавства країн ЄС.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.