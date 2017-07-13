У Києві розпочалося засідання саміту «Україна – ЄС»

У Києві під головуванням президента України Петра Порошенка розпочалося засідання саміту «Україна – ЄС».

Делегацію ЄС представляють президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. У саміті також беруть участь українські урядовці і представники Єврокомісії.

Під час відкриття засідання Порошенко, серед іншого, заявив, що підтримка ЄС проявляється у продовженні санкцій. Крім того, Туск виступив з промовою українською мовою.

Раніше Порошенко повідомляв, що на саміті йтиметься про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським союзом. Очікується, що саміт привітає остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС, яка набере чинності з 1 вересня.

Майбутнє угоди було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною. Цього року парламент Нідерландів повторно підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.