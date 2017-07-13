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13 Липень 2017, Київ 15:09
Новини | Політика

Туск закликає до звільнення утримуваних на території Росії і Криму українців

Дональд Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликає до звільнення незаконно утримуваних на території Росії і анексованого Криму громадян України.

«Закликаю негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян, які перебувають у Росії і в Криму»,– сказав Туск у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Як заявляв 26 червня президент України Петро Порошенко, нині на території Росії перебувають понад 40 українців, яких, як стверджує українська сторона, Москва незаконно утримує.

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