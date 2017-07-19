ОРДЛО підтвердили утримання 71 українця, але знову сумніваються у наявності серед бранців журналіста Асєєва – Геращенко

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей на переговорах у Мінську 19 липня підтвердили утримання 71 українця, заявила за результатами зустрічі представниця України у гуманітарній підгрупі депутатка Ірина Геращенко. За її словами, 56 бранців підтвердили сепаратисти у Донецькій, а 14 – у Луганській областях.

«Про цьому ОРДЛО заявили, що перевіряють інформацію про утримання ще 6 українців – в тому числі і журналіста Станіслава Асєєва, і українки (вона має вади слуху) Людмили Сурженко, що кілька днів тому зникла на КПВВ «Станиця Луганська». Представники бойовиків знову цинічно розігрують спектакль щодо Стаса Асєєва, незаконне утримання якого вже місяць «не можуть» офіційно підтвердити», – написала Геращенко у Facebook.

За словами депутатки, українська сторона не погоджується із деякими вимогами сепаратистів щодо обміну, але готова йти на компроміси для звільнення заручників.

«Найбільш проблемними залишаються питання, що ОРДЛО вимагає звільнення 63 злочинців, які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі, ОРДЛО в ультимативному тоні вимагають звільнення цих кримінальних злочинців», – зазначила вона.

Зі слів Геращенко, від української сторони на переговорах була присутня омбудсман Валерія Лутковська керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Кочанов. Наступний етап переговорів депутатка анонсує 31 липня в режимі відеозв’язку.

16 липня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» офіційно підтвердили утримання у заручниках журналіста Станіслава Асєєва, також відомого за псевдонімом Станіслав Васін, і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. За словами Пеїча, якщо затримання Васіна бойовиками – правда, це протизаконно. «Він має бути негайно звільнений, і йому повинні гарантувати безпеку», – заявив Пеїч.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 5 липня, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб, але не всі ці люди висловили бажання переселятися на окуповані території, що викликало необхідність процедури верифікації – перевірки їхніх справжніх бажань. Речниця представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що представники підтримуваних Росією сепаратистів визнали, що утримують 55 українців у Донецькій і 14 у Луганській областях, не вказавши при цьому конкретних імен.