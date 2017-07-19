Через поправки у російський закон про громадянство Сенцова і Кольченка можуть обміняти

Кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які перебувають в ув'язненні в Росії, можуть розраховувати на обмін і повернення в Україну у зв'язку ухваленням поправок до російського законодавства про громадянство, це заявила 19 липня у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» адвокат Кольченка Світлана Сидоркіна.

«Оскільки це зараз ухвалили, то я не виключаю, що якщо громадянства не буде або буде тільки українське громадянство, тоді можна ставити питання і щодо обміну. У даному випадку щодо Олега (Сенцова – КР) і Саші Кольченка я б вважала, що це – у їхніх інтересах », – зазначила Сидоркіна.

Держдума Росії 19 липня в третьому читанні прийняла пакет поправок, серед них – відкликання російського громадянства за підозрою у тероризмі і участі у терористичних організаціях. Також зміни вводять присягу для охочих отримати російське громадянство іноземців та дозволяють українцям отримувати громадянство Росії за спрощеною схемою.

Поправку про відкликання російського громадянства у іноземця, який визнаний причетним до тероризму (брав участь у терористичній діяльності або публічно виправдовував таку діяльність) у квітні після теракту в Петербурзі запропонував особисто президент Росії Володимир Путін.

При цьому рішення про відкликання громадянства не поширюється на родичів людини, який вийшов з громадянства за тероризм.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до переліку політв’язнів.