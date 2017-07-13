Турчинов закликав ловити більше російських агентів, щоб міняти їх на українських патріотів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав ловити більше російських агентів і «злочинців», щоб міняти їх на утримуваних Росією українських патріотів.

У привітанні ув’язненому в Росії українському кінорежисерові Олегові Сенцову з нагоди дня його народження секретар РНБО заявив: «Ми не можемо зупиняти боротьбу за звільнення наших громадян, поки хоч один український патріот незаконно перебуває за ґратами в Росії!»

«Не вистачає аргументів, щоб примусити Росію звільнити захоплених заручників? Необхідно їх знаходити, посиливши зусилля контррозвідки та військових, у виявленні російської агентури, військових злочинців та колаборантів, яких можна обміняти на наших патріотів!» – мовиться в заяві Турчинова.

При цьому секретар РНБО звернув увагу, що до тримання за ґратами в Росії українських громадян, яке він назвав «беззаконням» президента Росії Володимира Путіна, «почали звикати не лише за кордоном, але і в Україні». За словами Турчинова, це надзвичайно боляче й неприпустимо.

Кінорежисер Олег Сенцов уже понад три роки перебуває за ґратами в Росії – як вважають правозахисники, Київ і Захід, незаконно. Його затримали представники російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

У цій же справі тоді затримали й інших українців. Зокрема, активіст Олександр Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

У цій же справі були засуджені Олексій Чирній, а також Геннадій Афанасьєв, якого звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.

Наразі в Україні затримані ще кілька російських військових. Одного, Віктора Агеєва, затримали в бою на Донбасі, двох російських прикордонників, Володимира Кузнецова і Аскара Кулуба, – на материковій частині України біля окупованого Криму. Ще одного офіцера, полковника Валерія Гратова, відомого участю в подіях на Донбасі, – на придністровській ділянці кордону з Молдовою, куди той намагався в’їхати з підробленим українським паспортом. Про перспективи їхнього обміну на когось із утримуваних за ґратами в Росії, а також в окупованому Криму десятків громадян України наразі немає конкретних даних, лише припущення.